Anadolu Efes, Olympiakos ile 50. Randevusuna Çıkıyor

Anadolu Efes, Olympiakos'u Ağırlıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 4. haftasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın saat 20.30'da başlayacak.

Geçmiş Maçlar ve Performans

Önceki müsabakasında Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup olan Anadolu Efes, bu sezon Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Olympiakos ise oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 yenilgi ile ayrıldı.

Avrupa Arenasında Tarihi Anlar

Anadolu Efes, yarınki karşılaşma ile Avrupa kupalarındaki 840. maçını oynayacak. 1979-1980 sezonundan bu yana 839 karşılaşma oynayan takım, bunların 473'ünü kazanıp 366'sında mağlup oldu. THY Avrupa Liginde ise 592. maçına çıkacak ve 2001-2002 sezonundan bu yana 591 mücadelenin 316'sını kazandı.

İki Takım Arasındaki Rekabet

Anadolu Efes ve Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2001-2002 sezonundan sonra oynanan 49 maçın 25'ini Anadolu Efes kazanırken, 24 maç ise Yunan temsilcisine gitti.