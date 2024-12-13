Anadolu Efes, Panathinaikos'u Farklı Geçti: 93-67

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes Fırtınası

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 93-67'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın Başlangıcı ve İlk Yarı

Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve Anadolu Efes, taraftarının desteğiyle hızlı bir başlangıç yaptı. İlk 4 dakikada Poirier ve Nwora'nın sayılarıyla 10-2'lik bir seri yakaladı. Konuk takım pota altında Hernangomez ve Cedi Osman ile etkili olmaya çalıştı, ancak Anadolu Efes ilk periyodu 20-15 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Sloukas, Brown ve Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle 7-0'lık bir seri ile başlayan Panathinaikos, 22-20 öne geçti. Ancak Oturu'nun vurgunlu pota altında gösterdiği performansla Anadolu Efes, soyunma odasına 45-34 üstün girdi.

İkinci Yarıda Üstün Performans

Etkili performansını ikinci yarıya taşımayı başaran Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmadaki üstünlüğüyle farkı açarak son çeyreğe 68-46 önde girdi. Maçın son periyodunda da üstünlüğünü korumaya devam eden Anadolu Efes, farkı 29 sayıya kadar çıkararak karşılaşmayı 93-67'lik skorla kazanmayı başardı.

Anadolu Efes, bu galibiyetle birlikte ligdeki 8. galibiyetini alırken, Panathinaikos AKTOR 7. mağlubiyetini yaşamış oldu.