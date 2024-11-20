Anadolu Efes, Paris Basketbol'u Ağırlıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol ile Karşılaşıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Paris Basketbol takımını konuk edecek. Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle averajla 8. sırada yer alıyor. Konuk ekip Paris Basketbol ise, 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle averajla 4. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 847. Randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldıkları Avrupa arenasında çıktıkları 846 maçta 478 galibiyet elde ederken, 368 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 599. müsabakasını yapacak. Bu organizasyonda 2001-02 sezonundan itibaren 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazanırken, 277'sinden mağlup ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.