Anadolu Efes, Partizan'ı 86-77 Yenerek Galip Geldi

Anadolu Efes, Partizan'ı Yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Partizan'ı 86-77 mağlup ederek sahasında önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, oyuncularının performansından duyduğu gururu ifade etti.

Bir İnşa Yürüyüşü

Mijatovic, maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının cesur mücadeleleri ve adanmışlıkları sayesinde zaferin elde edildiğini belirtti. "Bu bir inşa yürüyüşü. Oyuncularımın adanmışlığı bugünkü zaferi hazırladı," diyen Mijatovic, ayrıca, "Basketbol canlı bir oyun. Sürekli hazır takımlarla oynuyorsunuz. Kritik olan bu takımlara nasıl yanıt verdiğiniz. Cesurca mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Takım Ruhu ve Sinerji

Mijatovic, takım ruhunun zaferi getirdiğini vurguladı ve taraftarlarla kurdukları sinerjiye dikkat çekti. "Taraftarlarımızla sinerji yarattık. Rakip ve hakemler üzerinde baskı oluşturdular. Bu dağı tırmanmak için birer adım, birer adım ilerlemek gerekiyor," dedi. Sağlık ekibi ve antrenörlere de teşekkür eden Mijatovic, yoğun fikstürün üstesinden gelmek için tüm oyuncuların hazır olması gerektiğini kaydetti.

Ercan Osmani'nin Başarısı

Maçta 25 sayı atan Ercan Osmani'nin performansına da dikkat çeken Mijatovic, "Ercan'ı Bandırma Kırmızı'dan bu yana takip ediyoruz. Çok yönlü bir oyuncu. Oyun kurucularımıza fırsatlar yaratıyor. Bugünkü performansı bir başyapıt," diyerek Osmani'nin takım içindeki rolünü ne denli başarıyla üstlendiğini vurguladı.

Partizan Başantrenörü'nün Yorumları

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşma sonrasında şunları söyledi: "İlk yarıda iyi bir basketbol oynadık, son çeyrekte o şekilde savaşmadık. Anadolu Efes, son çeyrekte çok iyi şutlar attı. Önceki 30 dakikadan daha farklı oynadılar. Bu, maçı neden kaybettiğimizin göstergesidir." Bu yorumlar, gelecek maçlarda nasıl bir strateji izleneceğini de düşündürdü.