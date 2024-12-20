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Anadolu Efes, Partizan'ı Konuk Etti ve 86-77 Galip Geldi

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Partizan'ı 86-77 ile mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:30
Anadolu Efes, Partizan'ı Konuk Etti ve 86-77 Galip Geldi

THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Fırtınası

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan karşısında güçlü bir performans sergileyerek maçı 86-77 kazanmayı başardı. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, üst üste üçüncü galibiyetlerini alarak toplamda 10. kez sahadan galip ayrıldılar. Partizan ise 10. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın Başlangıcı

Maça hızlı bir başlangıç yapan Partizan, pota altından bulduğu sayılarla 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Bununla birlikte, Anadolu Efes hücumda ritim bulmakta zorlandı ve boyalı alanı yeterince savunamadı. İlk çeyrek, karşılıklı basketlerle geçen yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olurken, Partizan çeyreği 27-20 üstün tamamladı.

İkinci Çeyrekte Denge Arayışı

İkinci çeyreğe Ercan Osmani önderliğinde etkili başlayan Anadolu Efes, Sırbistan ekibinin top kayıplarını değerlendirerek 13. dakikada skoru eşitledi: 29-29. Çeyrek ortasında iki takım da düşük bir tempoyla mücadele ederken, lacivert-beyazlılar, 17. dakikada Smits'in pota altından kaydettiği basketle ilk kez öne geçti: 33-32. Ancak Partizan, soyunma odasına 38-33 önde girdi.

İkinci Yarının Başlangıcı

Üçüncü çeyreğe peş peşe dış atışlarla başlayan Anadolu Efes, taraftarının desteklediği yüksek tempoyla 26. dakikada öne geçti: 46-45. İki takım da bu çeyrekte oldukça etkili bir üç sayı performansı sergiledi. Müsabakanın devamında skor üstünlüğü sürekli el değiştirirken, Partizan, son çeyreğe 61-58 önde girmeyi başardı.

Final Periyodu ve Galip Gelen Taraf

Final bölümüne 7-0'lık bir seriyle başlayan Anadolu Efes, 65-61 öne geçti. Ercan Osmani'nin iç ve dış atışlarıyla 36. dakikada farkı 73-68'e çıkardı. Maçın sonlarına doğru, kenardan gelen Beaubois ile birlikte üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, mücadeleyi 86-77 kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Öne Çıkan Oyuncular

Anadolu Efes'te Ercan Osmani, 25 sayı ile takıma büyük katkı sağlarken, Beaubois 12, Larkin, Nwora ve Thompson ise 11'er sayıyla dikkat çekti. Partizan'da ise Tyrique Jones 23, Brown ise 15 sayıyla oynamasına rağmen, mağlubiyetin önüne geçmeyi başaramadı.

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