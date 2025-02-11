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Anadolu Efes, Stanley Johnson ile Sözleşmeyi Feshetti

Anadolu Efes, ailevi nedenlerden dolayı Stanley Johnson ile yollarını ayırdı. Açıklama detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:58
Anadolu Efes, Stanley Johnson ile Sözleşmeyi Feshetti

Anadolu Efes'ten Stanley Johnson İle İlgili Açıklama

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Stanley Johnson ile yollarını ayırdığını duyurdu. Lacivert-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada "Ailevi sebeplerden ötürü ABD'ye giden Stanley Johnson ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Stanley Johnson'a Teşekkür Mesajı

Anadolu Efes, oyuncuya kulübe sağladığı katkılar için teşekkür ederek, bu süreçte "Stanley'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz" şeklinde bir ifadedeki yer vermiştir.

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