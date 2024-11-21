Anadolu Efes'te Doğuş Özdemiroğlu 3 Hafta Sakat

Anadolu Efes'te Sakatlık Şoku

Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Doğuş Özdemiroğlu, 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko ile oynanan karşılaşmada sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun durumu endişe verici.

Takımda Diğer Sakatlıklar

Özdemiroğlu'nun yanı sıra, takım kaptanı Shane Larkin’in de THY Avrupa Ligi’nin 11. haftasında oynanacak Paris Basketbol mücadelesinde forma giyemeyeceği belirtildi. Bununla birlikte, hafif sakatlıkları bulunan Rodrigue Beaubois ve Darius Thompson ile Fenerbahçe Beko maçında eline darbe alan Vincent Poirier’nin Paris Basketbol maçında kadroda yer alacağı duyurulmuş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.