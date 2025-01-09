Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde LDLC ASVEL'i Ağırlayacak

Anadolu Efes, LDLC ASVEL'i Konuk Ediyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek.

Karşılaşma, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak.

Sezon Performansı

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 19 maçta 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde eden Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor. LDLC ASVEL ise 8 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.

İlk Maçını ASVEL'e Karşı Oynayacak

İtalyan başantrenör Luca Banchi yönetimindeki Anadolu Efes, LDLC ASVEL karşısında ilk maçına çıkacak.

İki Takımın Kariyeri

Anadolu Efes ile LDLC ASVEL, Avrupa Ligi tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 13 maçta Anadolu Efes, 10 galibiyet elde ederken, Fransa temsilcisi 3 maçta kazandı.

856. Avrupa Maçı

Anadolu Efes, bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 856. karşılaşmasını oynayacak. Daha önceki 855 maçında, 482 galibiyet ve 373 yenilgi aldı. THY Avrupa Ligi'nde ise 608. maçı olacak. Anadolu Efes, bu organizasyonda 607 karşılaşmadan 325'ini kazandı ve 282'sinden mağlubiyetle ayrıldı.