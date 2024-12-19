DOLAR
35,02 -0,08%
EURO
36,52 -0,46%
ALTIN
2.945,4 -0,99%
BITCOIN
3.542.482,9 0,18%

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'ı Ağırlıyor

Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da THY Avrupa Ligi'nde Partizan'la karşı karşıya gelecek. Takımlar arasındaki rekabet devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:54
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'ı Ağırlıyor

Anadolu Efes ve Partizan Karşılaşması

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Partizan'ı konuk edecek. Karşılaşma, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak.

Sezon Performansları

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 16 maçta mücadele eden Anadolu Efes, 9 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Partizan ise 7 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.

Takımların Rekabeti

Yarınki karşılaşma, Anadolu Efes ile Partizan'ın Avrupa Ligi'ndeki 17. randevusu olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 16 maçta, her iki ekip de 8'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Avrupa Arenasındaki Tarih

Anadolu Efes, bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 853. kez sahaya çıkacak. Ekip, bugüne kadar çıktığı 852 karşılaşmada 481 galibiyet ve 371 yenilgi elde etti. Ayrıca, THY Avrupa Ligi'nde tarihi boyunca 605. müsabakasını oynayacak olan Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana 604 maçta 324 galibiyet alırken, 280'inden mağlup ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'ı Ağırlıyor
2
Trendyol Süper Lig'de 17. Hafta Başlıyor
3
Fenerbahçe, Eyüpspor ile Zorlu Bir Deplasmana Çıkıyor
4
Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin'i Farkla Geçti
5
Bursaspor, Teknik Direktör Batalla ile Yeniden Anlaştı
6
Beşiktaş Fibabanka, Hapoel Shlomo'ya Karşı Dramayı Yaşadı: 109-101
7
Fenerbahçe Opet, Umana Reyer'i 79-71 Geçerek İkinci Turu Tamamladı

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde