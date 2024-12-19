Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'ı Ağırlıyor

Anadolu Efes ve Partizan Karşılaşması

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Partizan'ı konuk edecek. Karşılaşma, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak.

Sezon Performansları

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 16 maçta mücadele eden Anadolu Efes, 9 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Partizan ise 7 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.

Takımların Rekabeti

Yarınki karşılaşma, Anadolu Efes ile Partizan'ın Avrupa Ligi'ndeki 17. randevusu olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 16 maçta, her iki ekip de 8'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Avrupa Arenasındaki Tarih

Anadolu Efes, bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 853. kez sahaya çıkacak. Ekip, bugüne kadar çıktığı 852 karşılaşmada 481 galibiyet ve 371 yenilgi elde etti. Ayrıca, THY Avrupa Ligi'nde tarihi boyunca 605. müsabakasını oynayacak olan Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana 604 maçta 324 galibiyet alırken, 280'inden mağlup ayrıldı.