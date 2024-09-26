DOLAR
34,16 -0,06%
EURO
38,19 -0,38%
ALTIN
2.934,9 -0,61%
BITCOIN
2.196.406,82 -1,35%

Anadolu Efes ve Okyanus Kolejleri İş Birliğini 4 Yıl Daha Uzattı

Anadolu Efes ve Okyanus Kolejleri, 8 yıllık iş birliğini 4 yıl daha uzatarak Türk basketboluna katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:00
Anadolu Efes ve Okyanus Kolejleri İş Birliğini 4 Yıl Daha Uzattı

Anadolu Efes ve Okyanus Kolejleri İş Birliğini Geliştiriyor

Anadolu Efes Spor Kulübü ile Okyanus Kolejleri arasındaki iş birliği anlaşması 4 yıl daha uzatıldı. Anlaşma, Okyanus Kolejleri'nin Kemerburgaz Kampüsü'nde düzenlenen bir toplantıyla duyuruldu. Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, iş birliğinin eğitim ve sporun birleşimi olduğunu vurguladı.

Eğitim ve Sporun Önemine Vurgu

Toplantıda yapılan açıklamalarda, Yılmaz şunları kaydetti: "Eğitimin ve sporun birbirini tamamlayan iki önemli parça olduğunu düşünüyoruz. Altyapımızda yer alan genç sporcularımızın eğitimine öncelik veriyoruz. Onların iyi birer basketbolcu olmalarının yanı sıra iyi eğitim almış, örnek sporcular olarak yetişmesini istiyoruz."

Türk Basketboluna Yatırım

Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray ise, "Anadolu Efes ile bu iş birliğimizi 4 yıl daha uzatarak genç yeteneklerin keşfedilmesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin geleceğini iyi eğitimli gençler taşıyacak" dedi.

Oyuncuların Görüşleri

Anadolu Efes oyuncusu Derek Willis, iyi eğitimli sporcuların kariyerlerinde avantaj sağladığını belirtti. Okyanus Kolejleri mezunu Salih Altuntaş ise, bu iş birliğinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Eğitim alan Kaan Onat da Anadolu Efes'in altyapısında yer aldığı için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu iş birliği ile genç yeteneklerin Türk basketboluna kazandırılması amaçlanıyor. Anadolu Efes ve Okyanus Kolejleri, spor ve eğitimi harmanlayarak, ülkemize uzun vadeli değerler katmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nda Genel Sekreter Değişikliği
2
Anadolu Efes ve Okyanus Kolejleri İş Birliğini 4 Yıl Daha Uzattı
3
Erzurum'da Hava Sporları Festivali Öncesi Deneme Uçuşları Yapıldı
4
Şahika Ercümen, Antalya'da 2024 CMAS Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı
5
Trabzonspor Avrupa'da Abdullah Avcı ile Güçleniyor
6
Paris 2024 Olimpiyatlarında İlk İki Günün Ardından Madalya Sıralaması

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!