Anadolu Efes ve Okyanus Kolejleri İş Birliğini 4 Yıl Daha Uzattı

Anadolu Efes ve Okyanus Kolejleri İş Birliğini Geliştiriyor

Anadolu Efes Spor Kulübü ile Okyanus Kolejleri arasındaki iş birliği anlaşması 4 yıl daha uzatıldı. Anlaşma, Okyanus Kolejleri'nin Kemerburgaz Kampüsü'nde düzenlenen bir toplantıyla duyuruldu. Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, iş birliğinin eğitim ve sporun birleşimi olduğunu vurguladı.

Eğitim ve Sporun Önemine Vurgu

Toplantıda yapılan açıklamalarda, Yılmaz şunları kaydetti: "Eğitimin ve sporun birbirini tamamlayan iki önemli parça olduğunu düşünüyoruz. Altyapımızda yer alan genç sporcularımızın eğitimine öncelik veriyoruz. Onların iyi birer basketbolcu olmalarının yanı sıra iyi eğitim almış, örnek sporcular olarak yetişmesini istiyoruz."

Türk Basketboluna Yatırım

Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray ise, "Anadolu Efes ile bu iş birliğimizi 4 yıl daha uzatarak genç yeteneklerin keşfedilmesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin geleceğini iyi eğitimli gençler taşıyacak" dedi.

Oyuncuların Görüşleri

Anadolu Efes oyuncusu Derek Willis, iyi eğitimli sporcuların kariyerlerinde avantaj sağladığını belirtti. Okyanus Kolejleri mezunu Salih Altuntaş ise, bu iş birliğinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Eğitim alan Kaan Onat da Anadolu Efes'in altyapısında yer aldığı için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu iş birliği ile genç yeteneklerin Türk basketboluna kazandırılması amaçlanıyor. Anadolu Efes ve Okyanus Kolejleri, spor ve eğitimi harmanlayarak, ülkemize uzun vadeli değerler katmayı hedefliyor.