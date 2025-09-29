Anadolu Efes yarın Maccabi Rapyd ile Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor

Anadolu Efes, Avrupa Ligi ilk haftasında yarın TSİ 20.45'te Podgorica Moraca Arena'da Maccabi Rapyd ile karşılaşacak; Igor Kokoskov ile galibiyet hedefi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:10
Anadolu Efes yarın Maccabi Rapyd ile Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor

Anadolu Efes yarın Maccabi Rapyd ile Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor

Maç detayları ve hedefler

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın İsrail'in Maccabi Rapyd takımı ile karşılaşacak.

Karadağ'ın Podgorica kendindeki Moraca Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak.

Anadolu Efes ile Maccabi Rapyd, Avrupa kupalarında bugüne kadar 39 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım 22 galibiyet, 17 mağlubiyet yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, yeni başantrenörü Igor Kokoskov ve yenilenen kadrosuyla Maccabi Rapyd'i yenerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamayı hedefleyecek.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı: RAMS Park'ta 22.00 Randevusu
2
Anadolu Efes yarın Maccabi Rapyd ile Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor
3
Liverpool, Galatasaray Maçı İçin 21 Kişilik Kamp Kadrosunu Açıkladı
4
Zeynep Sönmez Çin Açık'ta 3. turda elendi
5
Çaykur Rizespor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
İstanbul'da Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası — Kazananlar Belli Oldu
7
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0-0 Atko Grup Pendikspor | Trendyol 1. Lig 8. Hafta

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı