Anadolu Efes yarın Maccabi Rapyd ile Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor

Maç detayları ve hedefler

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın İsrail'in Maccabi Rapyd takımı ile karşılaşacak.

Karadağ'ın Podgorica kendindeki Moraca Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak.

Anadolu Efes ile Maccabi Rapyd, Avrupa kupalarında bugüne kadar 39 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım 22 galibiyet, 17 mağlubiyet yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, yeni başantrenörü Igor Kokoskov ve yenilenen kadrosuyla Maccabi Rapyd'i yenerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamayı hedefleyecek.