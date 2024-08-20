Anadolu Efes, Yeni Sezonda Maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde Oynayacak

Anadolu Efes, 2024-2025 Sezonunda Yeni Arenasında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, gelecek sezon önemli bir değişikliğe giderek, 2024-2025 sezonunda THY Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynamaya başlayacağını duyurdu.

Yeni Dönem için Hazırlıklar Başladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezondan itibaren THY Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarımızı yeni yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağız. Kombine biletler için yenileme dönemi 9-19 Eylül 2024 tarihleri arasında olacak, genel satış ise 25 Eylül 2024 Çarşamba günü başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndan Basketbol Gelişim Merkezi'ne

Önceki yıllarda iç saha maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiren Anadolu Efes, bu yeni adımla birlikte taraftarlarına farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.