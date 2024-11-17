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Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen maratonda, Erkan Bacak ve Kseniia Ferapontova birincilik elde etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:08
Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu Tamamlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi. "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye’nin yanı sıra 17 ülkeden bin sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla tamamlandı. Yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarıyla 76K, 48K, 30K, 16K ve 5K’lık parkurlarda yapıldı.

Parkurlar ve Katılımcılar

Marmaris Belediyesi'nin ana sponsorluğuna sahip olan yarış, Garmin, Uludağ İçecek, Herbalife Türkiye gibi diğer sponsorların destekleriyle gerçekleşti. Yarış Atatürk Heykeli'nden başlayarak, Mezargediği ve Yeşil Belde güzergahlarını takip ederek Marmaris sahilinde sona erdi. Eşsiz doğada koşan sporcular, yanan ormanlık alanlardan geçerek geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla tohumları toprakla buluşturdu.

Dereceye Girenler

76K parkurunda erkeklerde birinci olan Erkan Bacak, 7:51:02.05'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. İkinciyi Abdülkadir Topkaraoğlu ve üçüncüyü Schmied Mamuel takip etti. Kadınlarda ise Rus sporcu Kseniia Ferapontova 9:45:51.26'lık derecesiyle birinci oldu.

48K parkurunda ise erkeklerde Mehdi Mersni liderliği 4:28:45.54’lük dereceyle ele geçirdi. Kadınlarda Doğa Canik 6:20:37.63 ile öne çıktı. 30K, 16K ve 5K parkurlarında da kıyasıya yarışlar yaşandı.

Ödül Töreni ve İleriye Dönük Planlar

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, etkinlikte koştuğunu belirterek, "Seneye 16K’da yer alacağım. Geçen yıl yaşadığımız yangına atıfla çevre bilinci oluşturmak için tohumları ormanla buluşturduk. Marmaris’i daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay ise organizasyonun büyük bir başarı ile tamamlandığını vurgulayarak, "Beklentilerin üzerinde bir katılım sağladık ve bu güzel havada yarışları gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona...

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi. Anadolu Sigorta isim sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda ve Garmin, Uludağ İçecek, Herbalife Türkiye sponsorluğundaki yarışta Türkiye’nin yanı sıra 17 ülkeden bin sporcu mücadele etti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona...

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi. Anadolu Sigorta isim sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda ve Garmin, Uludağ İçecek, Herbalife Türkiye sponsorluğundaki yarışta Türkiye’nin yanı sıra 17 ülkeden bin sporcu mücadele etti.

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