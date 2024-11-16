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Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu Start Aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu, 17 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 12:29
Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu Start Aldı

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu Başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu, büyük bir coşkuyla start aldı. "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganıyla düzenlenen bu prestijli yarış, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Destekleyen Kurumlar

Yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu gibi önemli kurumların iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Yarış Parkurları ve Koşu Detayları

76K, 48K, 30K ve 16K mesafeleri için startı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Marmaris Gençlik Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel verdi. Koşucular, Atatürk Meydanı’ndan başlayarak Mezargediği, Yeşil Belde, Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı üzerinden geçerek Marmaris sahilinde yarışı tamamlayacaklar.

Sürdürülebilirlik ve Doğa Bilinci

Önemli bir detay olarak, sporcular yanan ormanlık alanlarda tohumları toprakla buluşturma fırsatı buldular. Bu aktivite, doğa bilincini artırmak amacıyla yerel destekçilerle gerçekleştirildi.

Ödül Töreni ve Konser

Yarışın son gününde 5K’lık bir parkur koşulacak olup, tüm kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri yarın düzenlenecek törenle verilecek. Törende Neyzen Grubu konser verecek.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, organizasyonun özelliği ve doğasının eşsizliğine vurgu yaparak, bu etkinliğin devamının daha güçlü olması için gereken tüm çabayı göstereceklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu’nun...

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu’nun startı verildi. "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganı ile düzenlenen yarış için Atatürk Meydanı’ndan start alan koşucular, Mezargediği ve Yeşil Belde ile Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçip yarışı yine Marmaris sahilinde bitirecek.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu’nun...

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu’nun startı verildi. "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganı ile düzenlenen yarış için Atatürk Meydanı’ndan start alan koşucular, Mezargediği ve Yeşil Belde ile Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçip yarışı yine Marmaris sahilinde bitirecek.

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