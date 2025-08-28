Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları Hirfanlı’da devam ediyor

Kırşehir Hirfanlı Baraj Gölü ev sahipliği yapıyor

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, Kırşehir Hirfanlı Baraj Gölü’nde iki kategorideki mücadelelerle devam etti.

Organizasyon, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) iş birliğinde, Kırşehir Valiliği koordinasyonunda dün başladı. Yarışlar, Savcılı plajında optimist genel ve optimist junior genel kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yarışları değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, Hirfanlı’nın su, rüzgar ve plaj alanlarıyla yelken sporları için ideal bir imkan sunduğunu vurguladı. Çakmakçı, Kırşehir’in yelken sporcularının uğrak noktası olmasını hedeflediklerini belirterek, yarın yapılacak final yarışları ve ödül törenine sporseverleri davet etti.

TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Kavak ise Anadolu’nun bozkırında yelken sporunun yapılabildiğini göstermek amacıyla Kırşehir’de bulunduklarını kaydetti. Kavak, özellikle 7-14 yaş grubunun bu sporu yapmasını teşvik etmek için Hirfanlı’da olduklarını söyledi.

Yarışan sporculardan Hazal Usta, Anadolu Yelken Ligi için Hirfanlı’ya geldiklerini ve yarışmada birincilik hedeflediğini ifade etti. Alara Genç ise ilk 5’e girmeyi amaçladığını ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını dile getirdi.

Organizatörler, final etabının tamamlanmasının ardından yapılacak ödül töreniyle yarışları sonlandıracaklarını açıkladı.

