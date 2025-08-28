DOLAR
Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası'nda Yarı Finale Kalan Takımlar

Çeyrek finaller tamamlandı; erkeklerde İstanbul, Sakarya, Kilis, Diyarbakır, kızlarda Mersin, Ankara, Adıyaman ve Kilis yarıfinalde.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:50
2025 Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Şampiyonası, ikinci gününde oynanan çeyrek final maçlarıyla devam etti. Organizasyonun ardından erkek ve kızlarda yarı finale yükselen ekipler belli oldu.

Yarı Finale Yükselen Takımlar

Erkeklerde: İstanbul, Sakarya, Kilis ve Diyarbakır yarı finale çıktı.

Kızlarda: Mersin, Ankara, Adıyaman ve Kilis yarı finalde mücadele edecek.

Organizasyon Detayları

Turnuva, Artvin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bocce sahasında gerçekleştiriliyor. Organizasyona 22 ilden 28 takım ile 135 sporcu katıldı. Çeyrek final müsabakaları çekişmeli geçen maçların ardından tamamlandı.

Hakem Kurulu ve Program

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Osman Özdemir, turnuvanın keyifli ve çekişmeli geçtiğini vurguladı. Özdemir, "Şampiyonada 13 erkek 15 kız takımının gruplar halinde mücadele ettiğini" belirterek, "İlk 8'e giren kız ve erkek takımları bugün yarı final için birbirleriyle karşılaştı. İlk dörde giren takımlar yarın sabah 9.30'da yarı final müsabakaları yapacak. 10.30'da final müsabakalarımızı yapıp Türkiye Analig finallerini bitireceğiz." dedi.

Özdemir, Artvin'deki ağırlamadan memnun olduklarını ifade ederek, "Müsabakalar çok güzel geçiyor. Centilmence karşılaşmalar oluyor. Bocce fair-play bir spordur. Gelen takımlar fair-play içerisinde mücadele ediyor." diye konuştu.

Sonuç ve Takvim

Çeyrek finallerin tamamlanmasının ardından şampiyona, yarın yapılacak yarı final ve final karşılaşmaları sonrasında sona erecek.

