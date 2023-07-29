Ancelotti: Arda Güler, Barcelona maçında kadroda olmayacak
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Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıkladı. Arda Güler, daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladığı için riske edilmemeye çalışılıyor ve bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıkladı.
Maç öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, 'Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum' dedi.
Juventus maçına yetişecek
Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.
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