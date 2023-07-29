  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Ancelotti: Arda Güler, Barcelona maçında kadroda olmayacak

Ancelotti: Arda Güler, Barcelona maçında kadroda olmayacak

Yayınlanma:
Ancelotti: Arda Güler, Barcelona maçında kadroda olmayacak
Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıkladı. Arda Güler, daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladığı için riske edilmemeye çalışılıyor ve bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıkladı.

Maç öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, 'Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum' dedi.

Juventus maçına yetişecek

Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.

MAÇ BU GECE

Spor
Galatasaray'ın Anlaşmaya Vardığı Mauro Icardi İstanbul'a İndi
Galatasaray'ın Anlaşmaya Vardığı Mauro Icardi İstanbul'a İndi
Galatasaray Fred ile Anlaşma Sağladı
Galatasaray Fred ile Anlaşma Sağladı
UEFA, Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden Men Etti ve Para Cezası Verdi
UEFA, Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden Men Etti ve Para Cezası Verdi
Taraftarların ağzı kulaklarında: Icardi'den ilk kare geldi
Taraftarların ağzı kulaklarında: Icardi'den ilk kare geldi
Martin Skrtel'in Türk Bayrağı Profil Fotoğrafı Tercihi
Martin Skrtel'in Türk Bayrağı Profil Fotoğrafı Tercihi
Fenerbahçe, Transferlerle İlgili Gerçeğe Aykırı Haberlere Şikayette Bulundu
Fenerbahçe, Transferlerle İlgili Gerçeğe Aykırı Haberlere Şikayette Bulundu
Yıldız Futbolcu David Silva Kariyerini Sonlandırdı
Yıldız Futbolcu David Silva Kariyerini Sonlandırdı