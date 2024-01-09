Ancelotti, Arda Güler için son kararını verdi

Real Madrid'e transferiyle futbol gündeminden ayrılmayan Arda Güler ilk maçındaki performansıyla dikkatleri çekerken Ancelotti'nin gözüne bir kez daha girmesiyle alınacak karar merak konusu oldu.

Ancelotti, Arda Güler için son kararını verdi
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Genç oyuncu Arda Güler'in Real Madrid kariyerinde İspanyol ekibinin Aradina mücadelesi başlanırken oynanan kupa mücadelesinde maça ilk 11'de başlarken topu direkten dönenm milli oyuncu performansıyla maçın devaında en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.

ARDA GÜLER İÇİN SON KARAR
Yüzde 90 pas isabetiyle performans gösteren Arda Güler, övgü yağmuruna tutulurken Ancelotti'nin kararı merak konusu oldu. Genç yıldız isim Atletico Madrid ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçının kadrosunda yer aldığını açıklandı.

real madrid

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 10 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de gerçekleşecek.

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