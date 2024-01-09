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Ancelotti, Arda Güler için son kararını verdi

Ancelotti, Arda Güler için son kararını verdi Real Madrid'e transferiyle futbol gündeminden ayrılmayan Arda Güler ilk maçındaki performansıyla dikkatleri çekerken Ancelotti'nin gözüne bir kez daha girmesiyle alınacak karar merak konusu oldu.