Ancelotti'den Arda Güler Açıklaması: 'İyi ve Oynamaya Hazır'

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in hazır olduğunu ve forma beklediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:52
Ancelotti'den Arda Güler Açıklaması: 'İyi ve Oynamaya Hazır'

Ancelotti'den Arda Güler Hakkında Açıklama

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, son üç haftada forma şansı bulamayan milli futbolcu Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Ancelotti, Girona'yı 2-0 mağlup ettikleri La Liga maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Arda'nın durumu ile ilgili soruları yanıtladı.

Arda Güler'in Durumu

Bir İspanyol gazetecinin, Arda'nın son haftalarda neden oynamadığını ve fiziksel bir sorun olup olmadığını sorduğu Ancelotti, sadece "İyi ve oynamaya hazır."

Arda Güler'in Performansı

La Liga'da geride kalan 25 haftanın 16'sında forma giyen Arda, 6 maçta ilk 11'de yer aldı ve toplamda 605 dakika süre aldı. 25 Şubat'ta 20 yaşına girecek olan genç futbolcu, Real Madrid'de bu sezon oynanan tüm maçlarda en fazla süre alan futbolcular arasında 18. sırada bulunuyor. Arda Güler, son olarak 5 Şubat'ta Leganes'e karşı oynadıkları maçta 76. dakikada oyuna dahil olmuştu.

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