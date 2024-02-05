Ancelotti'nin Arda Güler kararı pes dedirtti!

Arda Güler kararı herkesi şaşırtmaya devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Ancelotti'nin Arda Güler kararı pes dedirtti!
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Arda Güler'in sabrı taşmaya başlıyor! Teknik direktör kararları herkesi şaşırtıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARDA GÜLER KARARI ŞAŞIRTIYOR

İspanya La Liga 23. haftada Real Madrid Atletico Madrid ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 biterken Atletico Madrid beraberlik golünü 90+3'te attı. Real Madrid'in golü ise 20. dakikada Brahim Diaz tarafından atıldı. Sonuç sonrasında Real Madrid 58, Atletico Madrid 47 puana yükseldi. 

arda güler yine maça çıkamadı

Büyük heyecanlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ise yine yedek kulübede karşılaşmaya başladı. Arda Güler'in sahaya istediği gibi çıkamaması birçok tepkiye sebep olurken taraftarlar Fenerbahçe'nin devreye girmesi gerektiğini söyledi. 

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