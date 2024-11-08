Ancelotti: Öncelik Kötü Gidişatı Durdurmak

Ancelotti: Kötü Gidişat Öncelikli Hedef

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımın genç yetenekleri Arda Güler ve Endrick Felipe'nin sahaya çıkarılmasına yeşil ışık yakarken, önceliklerinin takımdaki kötü gidişatı durdurmak olduğunu ifade etti.

Maç Öncesi Açıklamalar

La Liga'nın 13. haftasında Osasuna ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ancelotti, son iki maçta yaşanan kayıpların tüm ekibin moralini bozduğunu ancak durumu düzeltmek için çözümler ürettiklerine inandığını belirtti. Ancelotti, "Takım olup bitenin farkında. Sorun tespit edildi, çok açık. Yarın sahada bunun tepkisini görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Gençlerin Durumu

Son 5 maçta forma giymeyen 18 yaşındaki Endrick ve Arda Güler hakkında konuşan Ancelotti, her iki oyuncunun da ilk 11'de oynamaya uygun olduklarını kaydetti. "Eğer Endrick veya Arda ile başlamak gerekirse, bence evet, olabilir. Ama önceliğimiz bu durumdan çıkmak." dedi.

Defansif Sorunlar ve Takım İçi Dayanışma

Defansif sıkıntılara da değinen Ancelotti, takımın fedakarlık, konsantrasyon ve kolektif çalışma ile bu sorunları aşabileceğini vurguladı. "Geçen sezon yaptığımız gibi şimdi de yapabiliriz." diyerek umutlu olduğunu ifade etti.

Mbappe ve Takımın Durumu

Fransız yıldız Kylian Mbappe hakkında gelen sorulara cevap veren Ancelotti, oyuncunun antrenmanlarda iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Herkes gibi o da zor bir dönemden geçiyor. Bizim için zor bir an, ama bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

Real Madrid, yarın 16.00'da Santiago Bernabeu Stadı'nda Osasuna ile karşılaşacak. La Liga'da lider Barcelona'nın 33 puanına kıyasla, Real Madrid 24 puanla 9 puan geride.