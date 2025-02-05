Anderson Talisca: 'Fenerbahçe için Elimden Gelenin En İyisini Yapacağım'

Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi 5-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 5-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Maçın ardından takımın yeni transferi Anderson Talisca önemli açıklamalarda bulundu.

Talisca: 'Gelişim Göstereceğim'

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla gol attığı için mutlu olduğunu belirtti. Maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Fenerbahçe formasıyla gol atmış olmam benim için özel bir histi. Zaman içinde gelişim göstereceğimi düşünüyorum. Çok daha iyi bir forma kavuşacağımı düşünüyorum. Fiziksel olarak daha iyiye gittiğimi düşünüyorum," diye konuştu.

Arabistan Ligi ve Fenerbahçe Arasındaki Fark

Talisca, Arap liginin takvim olarak farklı olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla oynamadığım bir süre olmuştu ama şu anda takımla güçlü antrenmanlar yapıyorum. Dolayısıyla çok daha iyi noktaya geleceğim," sözlerine ekledi.

Cenk Tosun ile Tekrar Bir Arada Olmak

Talisca, Cenk Tosun ile yeniden aynı takımda buluşmayı da bir şans olarak değerlendirdi. "Cenk benim kardeşim. Türkiye'ye geldiğim zaman bana gerçekten çok yardımcı oldu. Kendisi özel bir insan. Bugün atmış olduğu golden dolayı mutluyum, onu tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a Saygı, Fenerbahçe'ye Adanmışlık

Talisca, Beşiktaş'ın kariyerinde özel bir kulüp olduğunu belirterek, "Taraftarlar, oradaki insanlar kalbimdeler. Şu an Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçe'ye yardım ediyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Beşiktaş'ta oynarken de en iyimi ortaya koymak istiyordum. Şimdi buradayım ve burada da elimden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorum," şeklinde konuştu.