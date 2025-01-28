Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye Transfer Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarı-lacivertli ekibe katılan Talisca, Fenerbahçe TV'ye konuşarak, "Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim" ifadelerini kullandı.

Talisca, transfer sürecinde yaşananların özel olduğuna vurgu yaparak, "Bu süreç benim için çok önemliydi ve Fenerbahçe formasını giymek büyük bir onur. Taraftarlarımızın gösterdiği sevgi beni çok etkiledi, onlara teşekkür ediyorum. Lütfen bu takımı desteklemeye devam edin," şeklinde konuştu.

Takımı ve Hedefleri Hakkında

Sarı-lacivertli takımın motivasyon seviyesini yüksek bulduğunu belirten Talisca, "Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Bu kulüp için her zaman daha büyük başarılara imza atabiliriz. Takımımız her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor," dedi.

Özellikle transferinin başlangıcında kendisine yapılan karşılamanın unutulmaz olduğunu vurgulayan futbolcu, "Dün benim için yapılan karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek büyük bir sorumluluk olacak," şeklinde sözlerini tamamladı.

Öte yandan, Talisca'nın sağlık kontrolünden geçtiği de duyuruldu.