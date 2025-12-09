Andreas Zagklis: NBA Avrupa için hedef Ekim 2027

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, çevrimiçi basın toplantısında NBA Avrupa projesine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Zagklis, onay süreçlerinin ardından projenin zamanlaması için net bir tarih verdi.

Projeye zamanlama: Ekim 2027

Zagklis, projenin takvimi hakkında, "NBA Avrupa için Ekim 2027’nin gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı ve onayların NBA ve FIBA Merkez Kurulu'ndan alınması gerektiğini belirtti. Zagklis, ayrıca şunları söyledi: "Doha 2027 Dünya Kupası’nda yapacağımız kapanışın ardından Avrupa kulüp basketbolu manzarasını olumlu yönde değiştirecek yeni bir projeye geçiş için bu ideal bir zaman olacak".

Projenin kapsamı: BCL ve eleme turnuvası

Zagklis, projenin yalnızca üst seviye liglerden ibaret olmayacağını vurgulayarak, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ve sezon sonu düzenlenecek eleme turnuvasının önemine dikkat çekti. Zagklis, konu hakkında şunları söyledi: "Eleme turnuvası bizim işimizin bir parçası ve BCL ile bağlantılı. FIBA olarak bu turnuvayı ekosistemde tanıtıyor ve temsil ediyoruz. Burada sıralama unsurlarını, yerel liglerin başarılarını ve Avrupa’da kulüplerin elde ettiği sonuçları göreceğiz."

Zagklis, Türkiye dahil olmak üzere yerel liglerin hem Avrupa hem de dünya basketbolundaki önemine değinerek, "FIBA görüşmelerde yalnızca milli takımları veya ulusal federasyonları temsil etmiyor; FIBA aynı zamanda yerel ligleri temsil ediyor ve yerel ligler yalnızca Avrupa’da değil, dünya genelinde basketbolun dokusunun çok önemli bir parçasıdır" dedi.

"Bu bir NBA organizasyonu değil; NBA ve FIBA ortaklığı"

Zagklis, kurulacak ligin tek taraflı olarak NBA projesi olduğu yönündeki tanımlamalara karşı çıkarak, "Bu bir NBA organizasyonu değil, çünkü FIBA da bunun bir parçası olacak. Eğer buna NBA-FIBA ortak yarışması demek isterseniz buna katılabilirim" diye konuştu. Zagklis, FIBA'nın organizasyon yürütme geçmişine de atıfta bulunarak, "FIBA’nın rolü organizasyon yürütmektir ve FIBA 1950’lerden bu yana kulüp organizasyonları düzenlemektedir" ifadelerini kullandı.

Lig erişimi ve yatırım hedefi

FIBA'nın görevinin kulüplere en üst seviyeye erişim sağlamak olduğunu belirten Zagklis, lig erişiminin güvence altına alınmasının önemini vurguladı: "Lig erişimi demek, her yıl en üst seviyede oynama fırsatına sahip olmak demektir. Artık ‘bir kez çıkarsın, sonra eski seviyene geri dönmek zorunda kalırsın’ dönemi bitmeli."

Zagklis ayrıca, "Başarılı olan yerel lig kulüplerinin her sezon en üst seviyeye yükselme hakkı bulunmalı. Bu model Avrupa genelindeki yüzlerce kulüp için zirveye giden açık ve net bir yol sunuyor. Bizim görevimiz bu umudu sağlamak ve bunun basketbola yapılacak yatırımlara dönüşmesini sağlamak" dedi.

EuroLeague ile diyalog ve iş birliği

FIBA'nın herkesi bir araya getirme sorumluluğunu hatırlatan Zagklis, EuroLeague ve çatı şirketi ECA ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti. Zagklis, "2022-2023 sezonundan bu yana ilk kez EuroLeague takvimi ile milli takım pencereleri arasında çakışma olmaması bir ilerleme" diyerek ilerlemeye rağmen tam memnuniyetin sağlanmadığını ekledi.

Zagklis, EuroLeague kulüplerinin FIBA perspektifinde de FIBA'nın takımları olduğunu vurguladı ve kulüplerle kurulmak istenen diyalogun önemine değindi. 27 Mayıs'ta tüm kulüplerin FIBA'nın evine geldiğini hatırlatan Zagklis, ilişkilerin saygılı ve iyi bir zeminde ilerlediğini söyledi.

Eleştirilere yanıt: Kontrol değil, net yapı

NBA Avrupa projesine yönelik eleştirilere yanıt veren Zagklis, tasarlanan modelin Avrupa spor kültürüne ve FIBA kriterlerine daha uygun olduğunu savundu: "FIBA kontrol saplantısı içinde değil; FIBA yapı ve net bir yol haritası konusunda saplantılıdır."

Ayrıca olası yeni bir bölünme riskini değerlendiren Zagklis, mevcut yapının zaten parçalı olduğunu belirterek, "Bence biz zaten parçalanmış durumdayız, dolayısıyla yeni bir bölünme riski görmüyorum" dedi ve geçmişteki süreçlere atıfta bulundu.

Zagklis son olarak, FIBA'nın hedefinin her şeyi aynı çatı altında toplamak olduğunu vurguladı: "FIBA hala her şeyin aynı çatı altında olmasını istiyor. Seviye düzenleri konusunda nerede netlik var? Şu anda neden başkasının tekelini korumak zorunda olduğumuzu anlamıyorum."

ULUSLARARASI BASKETBOL FEDERASYONU (FIBA) GENEL SEKRETERİ ANDREAS ZAGKLİS