Ankara'da 5 Yıl Aradan Sonra Tırmanma Yarışı Gerçekleşti

Ankara'da Heyecan Verici Tırmanma Yarışı Düzenlendi

Türkiye'nin başkenti Ankara, 5 yılın ardından otomobil sporları severlere tırmanma yarışıyla yeniden buluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen etkinlik, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Tırmanma Yarışının Detayları

Özel olarak tasarlanmış otomobillerle sürücüler, 5.86 kilometrelik parkuru üç kez geçerek toplamda 17.58 kilometre mesafe kat etti. Yarışmacılar en iyi zamanlama için kıyasıya mücadele etti.

Kategorilerdeki Başarılar

Yarışın sonuçlarına göre:

Kategori 1 : Hande Erdoğan 13.31.42'lik derecesiyle birinci, Berat Yıldırım ise 14.07.92 ile ikinci oldu. Bu kategoride diğer iki sporcu diskalifiye edildi.

: Hande Erdoğan 13.31.42'lik derecesiyle birinci, Berat Yıldırım ise 14.07.92 ile ikinci oldu. Bu kategoride diğer iki sporcu diskalifiye edildi. Kategori 3 : İbrahim Yılmaz 11.36.51 ile birinci, Burak Navruz 11.37.73 ile ikinci ve Şevket Çınar 11.55.60 ile üçüncü sırayı elde etti.

: İbrahim Yılmaz 11.36.51 ile birinci, Burak Navruz 11.37.73 ile ikinci ve Şevket Çınar 11.55.60 ile üçüncü sırayı elde etti. Kategori 5: Sinan Yardımedici, 11.07.23'lük derecesiyle yarışmayı en hızlı şekilde tamamlayan tek sporcu oldu.

Tırmanma yarışı, otomobil sporları tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı oldu ve sporcuların performansları büyük bir ilgiyle takip edildi.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi. Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.