Ankara'da At Yarışları Coşkusu: Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları

Ankara'da At Yarışları Heyecanı

44. Cumhuriyet Koşusu ve 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleşti. Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, Cumhuriyetin kuruluşunu anmak amacıyla 1981 yılında eklenmişti.

Cumhuriyet Koşusu Detayları

Bu yılki yarışta, üç yaş ve üzeri safkan Arap atları start aldı. Arif Çelik'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik tarafından jokeyliği yapılan "Deniz Efe", 1600 metre çim pistte gerçekleştirilen yarışın galibi oldu. Toplamda 18 atın katıldığı bu organizasyonda, yarıştaki ödül miktarı 9 milyon 257,5 bin lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu Hakkında

86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ise 2400 metrelik çim pistte düzenlendi ve bu yarışta 3 yaş ve üzeri safkan İngiliz atları yer aldı. İlk kez 1939 yılında düzenlenen bu prestijli yarışı, Emrah Agun'un sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini üstlendiği "Dragon Flame" isimli at kazandı. Bu kategorideki yarışın ödül miktarı ise 7 milyon 245 bin lira olarak belirlendi.

Ödül Töreni

Yarışların ardından gerçekleştirilen törende, at sahipleri, antrenörler ve jokeylerin ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

At yarışlarında 44. Cumhuriyet Koşusu ile 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da yapıldı. Cumhuriyet Koşusu'nu Arif Çelik'in sahip olduğu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Deniz Efe" isimli safkan kazandı.

At yarışlarında 44. Cumhuriyet Koşusu ile 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da yapıldı. Cumhuriyet Koşusu'nu Arif Çelik'in sahip olduğu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Deniz Efe" isimli safkan kazandı.