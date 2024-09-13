Ankara'da Eskrim Heyecanı: Açık Büyükler ve Gençler Turnuvası Başladı

Ankara Eskrim Turnuvası'na Giriş

Ankara'nın Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen Açık Büyükler Epe-Flöre ve Gençler Kılıç Eskrim Turnuvası, ilk gününde heyecan dolu müsabakalara ev sahipliği yaptı.

Gençler Kılıç Kategorisinde Kazananlar

Ev sahibi Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen etkinliğin ilk gününde, gençler kılıç kategorisinde mücadeleler gerçekleşti. Bu alanda, Nil Güngör kadınlar kategorisinde, Enes Talha Kalender ise erkekler kategorisinde altın madalya kazanarak, başarılarına bir yenisini ekledi.

Turnuvanın Devamı

Turnuvanın ikinci günü, büyükler flöre kategorisindeki maçlarla devam edecek. Etkinlik, 15 Eylül Pazar günü büyükler epe karşılaşmalarıyla sona erecek. Tüm eskrim severleri bu keyifli etkinliği izlemeye davet ediyoruz.