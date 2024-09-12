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Ankara'da Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri Dönüyor

15 Eylül'de Ankara'da yapılacak güreş etkinliğiyle geleneksel değerler yeniden canlanacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:56
Ankara'da Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri Dönüyor

Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 Eylül Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesinde, Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Katılan İsimler

Basın toplantısına ASKİ Spor Kulübü Başkanı ve Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, yağlı güreş koordinatörü Şaban Yılmaz ve ünlü pehlivanlar Taha Akgül ile Rıza Kayaalp katıldı.

Organizasyonun Önemi

Arslan, geçen yıl düzenlenen ilk etkinliğin başarılı geçtiğini vurgulayarak, “Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni geleneksel hale getireceğiz,” dedi. Keçiören Bağlum Stadı'nda saat 10.00'da başlayacak etkinlikte, toplamda 66 başpehlivanın mücadele edeceği belirtildi. Arslan, katılan önemli isimleri de sıraladı: “Orhan Okulu, Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı ve Enes Doğan, dünya ve Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk de bu yıl aramızda.”

Keçiören Belediye Başkanı'nın Görüşleri

Özarslan, etkinliğin sürekliliğinin önemine dikkat çekerek, “Geçmişte güreş, Ankara'nın her köşesinde yapılıyordu. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz ve daha da büyük bir etki yaratmayı hedefliyoruz,” dedi. Ayrıca, geçmişte yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını belirterek, “Hiçbir güreşin karşısında değiliz. Geleneksel güreşlerimizi desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Gelecek Umutları

Şampiyon pehlivanlar Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Ankara'nın güreş tesislerinin geliştirilmesine vurgu yaparak, “Gelecek yıllarda altın kemerin başkente gelmesini umuyoruz,” şeklinde konuştular.

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