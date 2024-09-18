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Ankara'da Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Heyecanı

36 ülkeden 127 sporcu, Ankara'da buz pateni mücadelesi için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 22:32
Ankara'da Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Heyecanı

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Ankara'da Başladı

Bugün, Ankara’daki Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda uluslararası bir organizasyon olan Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si start aldı.

Katılımcılar ve Ülkeler

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliği ile düzenlenen bu organizasyonda, 36 ülkeden 127 sporcu madalya için ter dökecek. Yarışmacılar arasında ABD, İtalya, Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi çeşitli ülkeler yer alıyor.

İlk Günün Programı

Bugün gerçekleştirilen kura çekimi ile birlikte yarın genç kadınlar, genç çiftler ve genç erkekler kategorilerinde kısa program yarışmaları başlayacak. 21 Eylül tarihine kadar devam edecek olan bu etkinlik, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri için mükemmel bir fırsat sunuyor.

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