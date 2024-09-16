DOLAR
34 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.821,44 0%
BITCOIN
1.994.825,57 0%

Ankara'da Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Düzenleniyor

36 ülkeden 127 sporcu, 18-21 Eylül tarihleri arasında Ankara'da mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:39
Ankara'da Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Düzenleniyor

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Ankara'da Yapılacak

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si, Türkiye'nin başkenti Ankara'da 18-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Bu önemli organizasyon, Uluslararası Paten Birliği (ISU) ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde, Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ve Ülkeler

Bu yılki organizasyona, ABD, İtalya, Almanya, Japonya, Avustralya, Brezilya, Kanada, Ukrayna ve Güney Kore gibi 36 farklı ülkeden toplamda 127 sporcu katılacak. Yarışmalar, genç yeteneklerin uluslararası arenadaki becerilerini sergilemesine olanak tanıyacak.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edin Visca'dan Beşiktaş Maçında Gördüğü Kırmızı Kart Sonrası Özür Dili
2
Ankara'da Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Düzenleniyor
3
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 1905 GSYİAD ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
4
Jaan Roose Türkiye'de Yeni Projeler İçin Heyecanlı
5
Samsunspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına 4 Eksikle Devam Ediyor
6
Trabzonspor ve Beşiktaş Arasındaki Maçın Biletleri Satışa Çıktı

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı