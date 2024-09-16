Ankara'da Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Düzenleniyor

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Ankara'da Yapılacak

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si, Türkiye'nin başkenti Ankara'da 18-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Bu önemli organizasyon, Uluslararası Paten Birliği (ISU) ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde, Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ve Ülkeler

Bu yılki organizasyona, ABD, İtalya, Almanya, Japonya, Avustralya, Brezilya, Kanada, Ukrayna ve Güney Kore gibi 36 farklı ülkeden toplamda 127 sporcu katılacak. Yarışmalar, genç yeteneklerin uluslararası arenadaki becerilerini sergilemesine olanak tanıyacak.