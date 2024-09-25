Ankara'da Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı Yapıldı

Ankara'da "Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı" Düzenlendi
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) gerçekleştirilen "Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı", katılımcılara ilham veren bir platform sundu.
Önemli Katılımcılar Bir Araya Geldi
Çalıştaya, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, ATAUM Müdürü Prof. Dr. Çınar Özen, milli eskrimci Nisanur Erbil ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.
Programda Öne Çıkan Açıklamalar
ATAUM Müdürü Prof. Dr. Çınar Özen, programda yaptığı konuşmada, sporun hem Avrupa Birliği hem de uluslararası ilişkiler alanındaki önemine dikkat çekti. Özen, "Çalıştay, yapacağımız faaliyetlerin ilk çalışmasıdır. Burada bir beyin fırtınası yapacağız. Bu çalıştayın devamında başka projeler ve yayınlarla bu faaliyeti sürdüreceğiz." dedi.
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) "Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı" gerçekleştirildi.
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) "Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı" gerçekleştirildi.
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) "Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı" gerçekleştirildi.