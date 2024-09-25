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Ankara'da Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı Yapıldı

Ankara'da gerçekleştirilen çalıştay, spor ve uluslararası ilişkiler üzerine önemli bir platform sundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:11
Ankara'da Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı Yapıldı

Ankara'da "Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı" Düzenlendi

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) gerçekleştirilen "Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı", katılımcılara ilham veren bir platform sundu.

Önemli Katılımcılar Bir Araya Geldi

Çalıştaya, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, ATAUM Müdürü Prof. Dr. Çınar Özen, milli eskrimci Nisanur Erbil ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Programda Öne Çıkan Açıklamalar

ATAUM Müdürü Prof. Dr. Çınar Özen, programda yaptığı konuşmada, sporun hem Avrupa Birliği hem de uluslararası ilişkiler alanındaki önemine dikkat çekti. Özen, "Çalıştay, yapacağımız faaliyetlerin ilk çalışmasıdır. Burada bir beyin fırtınası yapacağız. Bu çalıştayın devamında başka projeler ve yayınlarla bu faaliyeti sürdüreceğiz." dedi.

Milli eskrimci Nisanur Erbil ise çalıştaya katılmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: "Milli sporcular adına buradayım. Sporcular adına konuşmaya geldim. Böyle bir organizasyonda milli sporcuları temsil ettiğim için mutluyum."

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) "Uluslararası...

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) "Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) "Uluslararası...

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) "Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) "Uluslararası...

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) "Uluslararası İlişkiler ve Spor Çalıştayı" gerçekleştirildi.

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