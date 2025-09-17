Ankara'da Uluslararası Runkara Yarı Maratonu 5 Ekim'de

5 Ekim Pazar günü Başkent'te üçüncü kez düzenlenecek Uluslararası Runkara Yarı Maratonu için basın toplantısı gerçekleştirildi. Yarış, Ankara Valiliği himayesinde ve Spor Toto ana sponsorluğunda, 78 Event organizasyonuyla koşulacak.

Toplantı ve organizasyon detayları

Basın toplantısı Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıya Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz ile 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas katıldı. Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Ankara GSM Spor Kulübü, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Kent Konseyi koordinasyonuyla gerçekleştirilecek.

Cem Afşin Akbay toplantıda, "Henüz üçüncü yılımızda World Athletics takvimine girmek Ankara adına çok değerli bir başarıdır. Bu yarış, sadece sporcuları değil, tüm kenti kapsayan bir heyecan yaratıyor. Ankara'nın spor turizmi potansiyelini artıracak bu organizasyonu, her geçen yıl daha da büyüterek devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Çelik ise organizasyonun şehir spor kültürüne katkısına dikkat çekerek, "Runkara'nın her yıl büyüyerek Ankara'nın uluslararası marka değerine katkı sunacağına inanıyoruz. Bu organizasyon, gençlerin spora yönelmesi için de çok önemli bir fırsat. Yarı maraton, Ankara’nın, sporun her alanında daha görünür hale gelmesini sağlayacak." dedi.

Halil İbrahim Yılmaz etkinliğin kapsamına ilişkin olarak, "Ankara Yarı Maratonu kentin kültürel, ekonomik ve sportif gelişiminin güçlü bir göstergesidir. Ankara'nın dünya başkentleriyle aynı kulvarda yer alması ve bu maratonun World Athletics takvimine girmesi, şehrimiz adına büyük bir kazanımdır." değerlendirmesinde bulundu.

78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas organizasyonun katılımcı yoğunluğuna vurgu yaparak, "Organizasyon binlerce sporcuyu buluşturacaktır. Ankara, spor organizasyonlarıyla dünya başkentleri arasında hak ettiği yeri alacaktır." ifadesini kullandı. Runkara Yarış Direktörü Can Korkmazoğlu da benzer şekilde organizasyonun daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Parkur, kategoriler ve kayıt

Yarış, Başkent Millet Bahçesi önünden başlayacak. Etkinlikte 21 kilometrelik yarı maraton dışında 10 kilometre, 6 kilometre ve aile koşuları kategorileri de yer alacak. Organizasyon, Cumhuriyet'in başkenti Ankara'nın 102. yılına ithaf edilecek.

Kayıtlar 1 Ekim'e kadar runkara.com.tr adresinden yapılabilecek.

