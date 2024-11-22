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Ankara Derbisi: Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü Yarını Bekliyor

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. İki takım arasındaki derbi yarın saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:14
Ankara Derbisi: Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü Yarını Bekliyor

Ankara Derbisi Yarın Oynanacak

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, yarın Ankara derbisi heyecanı yaşanacak. Gençlerbirliği, ligde 15 puana sahipken, MKE Ankaragücü ise 19 puanla karşılaşmaya çıkacak.

Eryaman Stadı'nda Buluşacaklar

Karşılaşma, Eryaman Stadı'nda, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Takımların Son Durumu

Son 6 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Recep Karatepe yönetimindeki Gençlerbirliği, 15 puanla 15. sırada yer alıyor. Diğer yandan, teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki MKE Ankaragücü ise sezon başına göre daha iyi bir performans sergileyerek son 7 maçta 4 galibiyet elde etti ve 19 puanla 6. sıradaki yerini aldı.

Cezalı Oyuncular

MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Alper Uludağ, Gençlerbirliği'nde ise kırmızı kart cezalısı Mikail Okyar derbide forma giyemeyecek.

Geçen Maçta Ankaragücü Üstün Geldi

İki takım sezon başında TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda karşı karşıya gelmişti ve MKE Ankaragücü, 4-0'lık skorla galip gelmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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