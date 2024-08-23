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Ankara, Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'sine Ev Sahipliği Yapacak

Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si 18-21 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:58
Ankara, Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'sine Ev Sahipliği Yapacak

Ankara'da Gençler Artistik Buz Pateni Heyecanı

18-21 Eylül tarihleri arasında, Türkiye'nin başkenti Ankara, Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, Uluslararası Paten Birliği (ISU) tarafından onaylanan bu organizasyona, dünya genelinden 36 ülkeden toplam 129 sporcunun katılacağını belirtti.

Yarışma Kategorileri

Etkinlik; kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansı kategorilerinde düzenlenecek. Genç yeteneklerin performanslarını sergileyeceği bu önemli organizasyon, buz pateni tutkunları için heyecan dolu anlara sahne olacak.

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