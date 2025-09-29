Ankara Keçiörengücü 0-0 Pendikspor: Sedat Ağçay penaltıya tepki gösterdi

Ankara Keçiörengücü 0-0 Pendikspor: Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Atko Grup Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik ekibi de mücadeleyi ve kritik penaltı kararını değerlendirdi.

Sedat Ağçay: "Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık"

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, basın toplantısında takımını ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık. Güzel oyundan ve iyi mücadeleden dolayı takımımı tebrik ediyorum." dedi.

Ağçay, maçın genelinde üstün bir oyun sergilediklerini vurgulayarak, "Son dakikada kaçan penaltıdan dolayı aldığımız bir puana sevinir hale geldik ama bizim hak ettiğimiz bir maçtı. Çok üstün bir maç oynadık. Son zamanlarda grafiği yükselen Pendikspor ama bugün bizim de grafiğimiz yükseliyordu, biz daha üstün bir oyun ortaya koyduk. Fakat hak ettiğimiz 3 puanı alamadık." ifadelerini kullandı.

90+2. dakikada aleyhlerine verilen penaltı kararına ilişkin olarak Ağçay, "Maçın genelinde çok söylenecek şey var ama girmeyelim, yapmayalım diyoruz. Kendimize göre taraftar anlamında küçük bir camiayız, geçmişi olan bir kulübüz ama taraftar anlamında küçük bir taraftar grubumuz olduğu için hakem rahat davranıyor. Bunları söylemek bir şey değiştirmiyor, iyi oyundan dolayı oyuncularımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ağçay, gelecek haftalarda 3 puanı alarak ligde üst sıralara tırmanmak istediklerini belirtti ve "Pendikspor'u ve hocasını da tebrik ediyorum, onlara da başarılar diliyorum." dedi.

Pendikspor Cephesi: Yardımcı Antrenör Metin İlhan'ın Yorumu

Atko Grup Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, maçta istediklerini tam anlamıyla sahaya yansıtamadıklarını söyleyerek, "Oyun anlamında istediğimizi sahaya yansıttık diyemem, ilk yarıda fişi çekmemiz lazımdı, net iki, üç tane pozisyonumuz var." ifadelerini kullandı.

Penaltı ve kaçan gol fırsatlarına değinen İlhan, "Son dakika da olsa yakalamış olduğumuz penaltıyı gole çevirmiş olsaydık, 3 puanla istatistiğimizin ekstra üzerine çıkacaktık. Net pozisyonları atamayınca sıkıntılar yaşandı. Elimizdeki kuşu kaçırınca biraz daha zorlayacağız. Aldığımız bir puan gerçekten iyi bir puan, değerli bir puan, inşallah önümüzdeki hafta bunu telafi edeceğiz." diye konuştu.

Penaltı kararına ilişkin soruya İlhan, "Bizim önümüzde de görüntüler var, net penaltıydı." yanıtını verdi.