Ankara Keçiörengücü 0-0 Pendikspor: Sedat Ağçay penaltıya tepki gösterdi

Ankara Keçiörengücü, Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı; Sedat Ağçay hak ettikleri 3 puanın kaçtığını söylerken Pendikspor cephesi penaltının net olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:10
Ankara Keçiörengücü 0-0 Pendikspor: Sedat Ağçay penaltıya tepki gösterdi

Ankara Keçiörengücü 0-0 Pendikspor: Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Atko Grup Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik ekibi de mücadeleyi ve kritik penaltı kararını değerlendirdi.

Sedat Ağçay: "Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık"

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, basın toplantısında takımını ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık. Güzel oyundan ve iyi mücadeleden dolayı takımımı tebrik ediyorum." dedi.

Ağçay, maçın genelinde üstün bir oyun sergilediklerini vurgulayarak, "Son dakikada kaçan penaltıdan dolayı aldığımız bir puana sevinir hale geldik ama bizim hak ettiğimiz bir maçtı. Çok üstün bir maç oynadık. Son zamanlarda grafiği yükselen Pendikspor ama bugün bizim de grafiğimiz yükseliyordu, biz daha üstün bir oyun ortaya koyduk. Fakat hak ettiğimiz 3 puanı alamadık." ifadelerini kullandı.

90+2. dakikada aleyhlerine verilen penaltı kararına ilişkin olarak Ağçay, "Maçın genelinde çok söylenecek şey var ama girmeyelim, yapmayalım diyoruz. Kendimize göre taraftar anlamında küçük bir camiayız, geçmişi olan bir kulübüz ama taraftar anlamında küçük bir taraftar grubumuz olduğu için hakem rahat davranıyor. Bunları söylemek bir şey değiştirmiyor, iyi oyundan dolayı oyuncularımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ağçay, gelecek haftalarda 3 puanı alarak ligde üst sıralara tırmanmak istediklerini belirtti ve "Pendikspor'u ve hocasını da tebrik ediyorum, onlara da başarılar diliyorum." dedi.

Pendikspor Cephesi: Yardımcı Antrenör Metin İlhan'ın Yorumu

Atko Grup Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, maçta istediklerini tam anlamıyla sahaya yansıtamadıklarını söyleyerek, "Oyun anlamında istediğimizi sahaya yansıttık diyemem, ilk yarıda fişi çekmemiz lazımdı, net iki, üç tane pozisyonumuz var." ifadelerini kullandı.

Penaltı ve kaçan gol fırsatlarına değinen İlhan, "Son dakika da olsa yakalamış olduğumuz penaltıyı gole çevirmiş olsaydık, 3 puanla istatistiğimizin ekstra üzerine çıkacaktık. Net pozisyonları atamayınca sıkıntılar yaşandı. Elimizdeki kuşu kaçırınca biraz daha zorlayacağız. Aldığımız bir puan gerçekten iyi bir puan, değerli bir puan, inşallah önümüzdeki hafta bunu telafi edeceğiz." diye konuştu.

Penaltı kararına ilişkin soruya İlhan, "Bizim önümüzde de görüntüler var, net penaltıydı." yanıtını verdi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin Kırmızı Kartına Resmi İtiraz
2
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 2 Madalya: Ebrar Keskin Gümüş, Hamide Doğangün Bronz
3
Çaykur Rizespor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
4
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0-0 Atko Grup Pendikspor | Trendyol 1. Lig 8. Hafta
5
İzmir'de Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması gerçekleştirildi
6
Samsunspor, Legia Varşova Maçı Öncesi Hedefini Açıkladı: 'Gruptan Çıkmak'
7
Antalyaspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı