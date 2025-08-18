DOLAR
Ankara Keçiörengücü: Bütçe Disipliniyle Süper Lig Hedefi

Başkan Sedat Tahiroğlu, 13-14 transferle bütçe disiplini gözetilerek Süper Lig ve play-off hedeflediklerini; scout ağıyla uygun maliyetli yetenekler geliştireceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:12
Ankara Keçiörengücü: Bütçe Disipliniyle Süper Lig Hedefi

Ankara Keçiörengücü, Bütçe Disipliniyle Süper Lig Hedefliyor

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, yeni sezona yönelik hedeflerini ve transfer politikasını AA muhabirine anlattı. Tahiroğlu, kulübün mali yapısını gözeterek hem rekabetçi hem de sürdürülebilir bir kadro kurduklarını vurguladı.

Başkanın değerlendirmesi

Tahiroğlu, takımın hazırlık kampı ve transfer sürecine ilişkin olarak şunları söyledi: "Elbette her takım gibi bizim de Süper Lig hedefimiz var ancak bütçelerimiz doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Diğer takımlar gibi aşırı bir bütçemiz yok. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bu sene de inşallah play-off'u veya üst sıraları zorlamaya çalışacağız. Yaklaşık 13-14 transfer yaptık. Bu transferlerin takıma alışma süreçleri oluyor ancak kamp dönemine baktığımızda, transferlerin birçoğunun takıma uyum sağladığını görüyoruz. İnşallah bunun devamı da iyi skorlar alarak gelecektir."

Kadro yapısı ve transfer politikası

Stoper eksikliğinin yeni transferle giderildiğini belirten Tahiroğlu, takım kompozisyonunu şöyle özetledi: "Takımımızı orta yaşlı, tecrübeli ve genç oyuncuların bir karışımı olarak kurduk. Tecrübeli, kariyerinde iyi yerlerde oynamış futbolcularımız var. Bazılarının yaşı ilerlemiş olabilir ancak bütçeleri düşündüğümüzde bu bir zorunluluk. Diğer takımların bütçelerine baktığınızda aşırı rakamlar görüyorsunuz. Bu ligde konuşulan bazı rakamların verilmesi bana göre uygun değil ama maalesef kulüpler bu paraları veriyor. Federasyonun bir limit konusu var, bazı takımların bu limiti nasıl aşacağını bilemiyorum. Biz ise her sene olduğu gibi bu sene de bütçemize uygun bir takım kurduk. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak, en kötü ihtimalle play-off oynamaktır. Tabii bunu yaparken kulübümüzün misyonu olan futbolcu yetiştirip satma hedefimizi de sürdürüyoruz. Son zamanlarda gündemde olan Barış Alper Yılmaz gibi yeni yetenekler bulup Türk futboluna kazandırmak için çalışıyoruz."

Yurt dışı scout ağı ve oyuncu geliştirme

Tahiroğlu, yurt dışında faaliyet gösteren scout ekibinin çalışmalarına da dikkat çekti: "Sezon başında bu futbolculardan yaklaşık 40 tanesi denemek için buraya geldi. Joseph Ofori de bu gelenler arasından beğendiğimiz bir futbolcuydu. Önce altyapıda denendi, sonra A takıma alındı. Hocamızın da raporu doğrultusunda A takım için yeterli olduğunu düşündük. Fiziksel olarak henüz biraz zayıf ama onu geliştirip toparladığımızda, emin olun Türkiye'de ses getirecek bir futbolcu olacağına inanıyoruz. Daha önce sattığımız oyuncular oldu. Bu dönem stoperimiz Arda Hilmi Güler'i Çorumspor'a verdik. Senegal'den bulup getirdiğimiz genç futbolcumuz Camara'yı Iğdır'a sattık. Bu şekilde, uygun maliyetli oyuncuları oynatıp daha sonra satışlarını gerçekleştirerek kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Türk futbolseverler ve taraftarlarımız bizi izlemeye devam etsin."

Sonuç olarak, Ankara Keçiörengücü hedefini yüksek tutarken bütçe disiplininden ödün vermiyor; altyapı ve scout yatırımıyla hem sportif başarı hem de ekonomik sürdürülebilirlik hedefleniyor.

