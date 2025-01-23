Ankara Keçiörengücü, Hasan Ayaroğlu'nu Düşük Sözleşmeyle Kadrosuna Kattı

Hasan Ayaroğlu, Ankara Keçiörengücü'nde!

Trendyol 1. Lig temsilcisi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, kadrosunu güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı. Başkent kulübü, son olarak Sarıyer forması giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hasan Ayaroğlu'nun Kariyeri

Hasan Ayaroğlu, kariyeri boyunca birçok farklı takımda başarılar elde etti. MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Kastamonuspor, Alanyaspor, Erzurumspor, Denizlispor, Bursaspor ve Ümraniyespor gibi kulüplerde oynayan Hasan, tecrübesi ile Ankara Keçiörengücü’ne büyük katkı sağlayacak.

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Hasan Ayaroğlu'nu renklerine bağladı.