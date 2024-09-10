Ankara Keçiörengücü, Mame Diouf'u Transfer Etti

Ankara Keçiörengücü'nden Önemli Transfer

Trendyol 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü, deneyimli forvet Mame Diouf'u kadrosuna dahil etti. Kulüp, yaptığı resmi açıklamada transferin gerçekleştiğini duyurdu.

Mame Diouf ile Anlaşma Sağlandı

Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, Ankara ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Diouf, Göztepe ile 13 maçta 2 gol kaydetmişti.

Futbol Kariyeri

Senegalli forvet, futbol kariyerinde kendine birçok önemli kulüpte yer buldu. Daha önce Konyaspor, Hatayspor, Stoke City, Hannover 96, Blackburn, Manchester United ve Molde formalarını terletti. Diouf'un deneyimi, Keçiörengücü için önemli bir avantaj sağlayacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Senegalli forvet Mame Diouf'u 1 yıllığına renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Senegalli forvet Mame Diouf'u 1 yıllığına renklerine bağladı.