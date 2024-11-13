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Ankara Keçiörengücü'nde Erkan Sözeri Dönemi Başladı

Ankara Keçiörengücü, yeni teknik direktörü Erkan Sözeri ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:13
Ankara Keçiörengücü'nde Erkan Sözeri Dönemi Başladı

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de yeni bir döneme merhaba diyor. Kulüp, 58 yaşındaki deneyimli teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Görevine son verilen Ersan Parlatan'ın ardından gelen Sözeri’nin, kulüp için özel bir önemi olduğu vurgulandı. Yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ankara Keçiörengücü, sezonun başlangıcında sıkıntılı bir süreç geçirerek, şu anki lig sıralamasında 12. haftada 15 puanla 14. sırada yer almakta. Erkan Sözeri’nin bu zorlu dönemi aşmasında gösterdiği performans merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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