Ankara Yelken Kulübü 25. Yılını Kutluyor: Marmaris Yarışı ve Mogan Gölü'nde Gösteri

Ankara Yelken Kulübü 25. Yılını Kutluyor

Ankara Yelken Kulübü (AYK) yöneticileri, kulübün kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Organizasyon, Mogan Gölü kenarındaki AYK Marina'da gerçekleştirildi.

Basın Toplantısına Katılanlar

Toplantıya kulübün yönetim kurulu üyeleri Evren Bayraktar ile Serpil Kara ve komodor Haldun Kılıç katıldı. Yetkililer, 25. yıl etkinlikleri ve kulübün faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Evren Bayraktar: "Bozkırın yelkencileri"

Evren Bayraktar kendilerini "bozkırın yelkencileri" olarak tanımlayarak, kulübün 25. yılını kutladıklarını ve Ankara'nın denizcilik kimliğinde 25 yıldır iz bıraktıklarını vurguladı. Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde:

"Ankara Yelken Kulübü bu sene 25. yılını kutluyor ve Ankara'nın denizcilik kimliğinde tam 25 yıldır imzasını atmaya devam ediyor. Ankara Yelken Kulübü bünyesinde bulunan 18 yaş altı 40 tane sporcusu, yaklaşık 100 adet yetişkin sporcusu ve 350'yi aşkın lisanslı sporcusu ile bugün denizcilik dünyasında, yelkencilik dünyasında adından son derece söz ettiren özel bir kulüp. Ankara denize kıyısı olmayan bir yer ama denize uzak olmasından dolayı denize ulaşma sevdası çok yüksek olduğu için aynı zamanda amatör denizcilik belgesini Türkiye'de en fazla veren kulüplerden bir tanesi. Yani Ankara aslında denizciliğin en fazla sevildiği ve yapıldığı yerlerden bir tanesi."

Marmaris'te Uluslararası Yat Yarışı

Bayraktar, kulübün 25. yılını anmak amacıyla Marmaris'te gençler ve büyüklerde yat sınıfında uluslararası bir yarış düzenleyeceklerini bildirdi. Etkinliğin hedefleri arasında sadece kutlama değil, aynı zamanda yelkencilikten kaynaklı ekonomik ve turizm katkısı sağlamak olduğu belirtildi. Bayraktar, yelkenciliğin ekonomik potansiyeline dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünya geneline bakıldığında bugün yelkencilik ve yat sınıfı sektörüne yaklaşık 50 milyon dolar gibi bir bütçe görünüyor. Biz de Türkiye olarak, aynı zamanda Ankara olarak bu büyük oyunun içinde birer oyuncu olarak yer almak istiyoruz. Onun için hepinizi Ankara'nın kimliğini en güzel şekilde temsil etmeye çalıştığımız tüm paydaşlarımızı da Ankara Yelken Kulübünün 25. yıl kupasına davet etmek istiyoruz."

Haldun Kılıç: Erişilebilir ve Sürdürülebilir Yelkencilik

Haldun Kılıç ise Türkiye'de yelken sporunu geliştirme planlarını anlattı. Kılıç, sporun herkes için erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefiyle çalıştıklarını, finansal zorluklara rağmen başarının sürdüğünü vurguladı. Kılıç'ın sözleri şöyle:

"Sportif faaliyetimizin sürekli amacı aslında bu. Gerçekten yelken sporunu, aslında 7'den 77'ye herkes için nasıl erişilebilir ve sürdürülebilir bir spor disiplini haline getirebiliriz, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çeşitli finansal zorluklarla boğuşmamıza rağmen bunu da başarıyoruz. Dediğimiz gibi 25. yılımızı kutluyoruz. 25. yılımızda aslında yüzlerce denizci yetiştirdik. Yaşları 7 ile 17 arasında değişen onlarca çocuğu yetiştirdik, büyüttük, üniversiteye gönderdik. Şu anda da sayısı 40'ı çoktan aşmış bir sporcu kitlemiz var. Düzenli antrenman yapma, müsabakaya hazırlanma, yerel, bölgesel, ulusal yarışlara katılma, burada kulübü temsil etme ve derece hedefiyle ilerliyoruz."

Mogan Gölü'nde Gösteri

Konuşmaların ardından yelkenciler, Mogan Gölü üzerinde kısa bir gösteri düzenleyerek etkinliği sonlandırdı.

