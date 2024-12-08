Ankaragücü, Boluspor'u Deplasmanda 3-2 Geçti

Trendyol 1. Lig'de Şampiyonluk Yeteneği

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. MKE Ankaragücü, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

İlk yarısı oldukça çekişmeli geçen maçta, Ankaragücü ilk yarıda 2 gol atmayı başardı. Rakip Boluspor ise, maçın ilerleyen dakikalarında karşılık vererek skoru 2-3'e taşıdı. Ancak Ankaragücü'nün son dakikalardaki güçlü savunması, galibiyeti korumalarını sağladı.

Sonuç olarak, MKE Ankaragücü bu kritik deplasman maçından 3 puan ile dönerken, ligdeki iddiasını da sürdürmüş oldu.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor sahasında MKE Ankaragücü ile Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmanın ilk golünü atan Ankara ekibi gol sevinci yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor sahasında MKE Ankaragücü ile Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmanın ilk golünü atan Ankara ekibi gol sevinci yaşadı.