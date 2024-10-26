Ankaragücü Kocaelispor Maçının Ardından: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

MKE Ankaragücü, Kocaelispor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet alırken, teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 22:42
Ankaragücü Kocaelispor Maçının Ardından: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Ankaragücü 4-2 Kocaelispor: Galip Geldiler

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Trendyol 1. Lig'de oynanan Kocaelispor maçında 4-2'lik galibiyetin ardından takımımın performansından ötürü gurur duyduğunu ifade etti. Maç sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Koçak, taraftarların etkinliğinden de bahsetti.

Taraftar Desteği ve Galibiyet

Koçak, "Taraftarın maç öncesinde yaptıkları koreografi beni çok etkiledi. Büyük destek verdiler. Bu galibiyetin ardından sevinçliyiz ama önümüzdeki kupa maçı sebebiyle fazla sevinmeye vaktimiz yok. Adım adım hedeflerimize ulaşacağız. Oyuncularımın azmi çok önemliydi ve bu başarı tamamen onların. Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu, sahada gösterdikleri performansla dikkat çekti. Onların karakterlerinden asla şüphe etmedim ve takım olarak ilerlemek zorundayız. Ankaragücü taraftarıyla bir aile olmalıyız." dedi.

Kocaelispor'un Teknik Direktörü Sağlam'ın Yorumu

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, basit defans hataları nedeniyle maçı kaybettiklerini belirtti. Maçın keyifli geçtiğini vurgulayan Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

Defans Hataları ve Gelecek Hedefler

"Maça kötü başlangıç yaptık ama sonrasında dengeyi bulduk. Defansın anlaşamaması bizi zor durumda bıraktı. İkinci yarıda iyi oynamamıza rağmen yediğimiz son iki gol bize yakışmadı. Önümüzdeki önemli maçlar var ve bu hatalarının üstesinden gelmek bizim sorumluluğumuzda. Ligin zorlukları ile yüzleşmemiz gerekecek. Tekrar galip gelmek için hazır olacağız. Bu ligde kazandığımız her puan önemli."

Hakem Kararları Üzerine

Sağlam, maçın hakemi ile ilgili de kritik yorumlarda bulundu: "Tolga Ciğerci'nin kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Hakem ve VAR ile ilgili eleştiriler yapmak mağlubiyeti bahane etmek gibi görünmemeli. Dikkat edilmesi gereken birçok detay vardı."

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