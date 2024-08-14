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Ankaragücü'nde Renaldo Cephas Antrenmana Döndü

MKE Ankaragücü'nde Renaldo Cephas, antrenmanlara yeniden katıldı. Takımdan ayrı koştu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 19:42
Ankaragücü'nde Renaldo Cephas Antrenmana Döndü

MKE Ankaragücü'nde Cephas Antrenmana Çıktı

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda yer almasına karşın stadyuma gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, tekrar antrenmana katıldı.

İkinci haftada Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, teknik direktör Cihat Arslan önderliğinde Beştepe Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Bugünkü çalışma basına açık olarak gerçekleştirildi.

Son 3 antrenmana izinsiz katılmayan Cephas, Şanlıurfaspor maçında da stadyuma gelmedi. Ancak Cihat Arslan, bugünkü idmanda Cephas'a antrenman yapmasına izin verdi. Jamaikalı futbolcu, takımdan ayrı bir şekilde koştu.

Öte yandan, hafif sakatlık yaşayan Tolga Ciğerci, tedbir amacıyla antrenmana katılmadı. MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanın ardından Erzurum'a doğru yola çıkacak.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı...

MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Cephas antremanda takımdan ayrı çalıştı.

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