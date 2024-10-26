Ankaragücü'nün Galibiyeti ve Birlik Mesajı

Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, Kocaelispor zaferinin ardında taraftarın desteği olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 22:54
Ankaragücü'nün Galibiyeti ve Birlik Mesajı

Ankaragücü-Kocaelispor Maçının Ardından

MKE Ankaragücü Kulübü'nün başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor'u 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, galibiyetin arkasında taraftarlarının büyük desteği olduğunu ifade etti.

Taraftara Teşekkür

Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilen maçın ardından basın mensuplarına konuşan Fırat, "Taraftarımız sayesinde galibiyet geldi. Camiamız bu birlik beraberliği sergilerse Süper Lig'e şampiyon olarak çıkacağız. Elimizden geleni yönetim olarak yapıyoruz. Artık Türkiye Kupası'na, ardından Iğdır maçı için odaklandık." şeklinde konuştu.

Taraftarın Önemi

Fırat, taraftarlarının yanında olduğu zaman sahada oluşan atmosferin değiştiğini vurgulayarak, "Bu ahengi bozmadan devam etmeliyiz," dedi.

Birlik Mesajı

Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına değinen Fırat, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ülkemize baş sağlığı diliyorum. Bu tür olaylar, birlik beraberliğimizi artıracak. Çok üzgünüz ama bizleri asla durduramazlar," ifadelerini kullandı.

Süper Lig Hedefi

Taraftarın Süper Lig'den düşmenin etkisi altında olduğunu belirten Fırat, "Bunu üzerimizden atıp Süper Lig'e çıkmak için gayret göstermeliyiz. Taraftarımızın desteğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var," diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
El Clasico'da Barcelona Fırtınası: 4-0
2
36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Sonuçlandı
3
İstanbul'da Uluslararası Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası Düzenlendi
4
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Brezilya'ya Yenildi
5
Türk Hava Yolları Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda Dördüncü Oldu
6
Ankaragücü'nün Galibiyeti ve Birlik Mesajı
7
Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u Mağlup Etti

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek