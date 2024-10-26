Ankaragücü'nün Galibiyeti ve Birlik Mesajı

Ankaragücü-Kocaelispor Maçının Ardından

MKE Ankaragücü Kulübü'nün başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor'u 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, galibiyetin arkasında taraftarlarının büyük desteği olduğunu ifade etti.

Taraftara Teşekkür

Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilen maçın ardından basın mensuplarına konuşan Fırat, "Taraftarımız sayesinde galibiyet geldi. Camiamız bu birlik beraberliği sergilerse Süper Lig'e şampiyon olarak çıkacağız. Elimizden geleni yönetim olarak yapıyoruz. Artık Türkiye Kupası'na, ardından Iğdır maçı için odaklandık." şeklinde konuştu.

Taraftarın Önemi

Fırat, taraftarlarının yanında olduğu zaman sahada oluşan atmosferin değiştiğini vurgulayarak, "Bu ahengi bozmadan devam etmeliyiz," dedi.

Birlik Mesajı

Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına değinen Fırat, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ülkemize baş sağlığı diliyorum. Bu tür olaylar, birlik beraberliğimizi artıracak. Çok üzgünüz ama bizleri asla durduramazlar," ifadelerini kullandı.

Süper Lig Hedefi

Taraftarın Süper Lig'den düşmenin etkisi altında olduğunu belirten Fırat, "Bunu üzerimizden atıp Süper Lig'e çıkmak için gayret göstermeliyiz. Taraftarımızın desteğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var," diyerek sözlerini tamamladı.