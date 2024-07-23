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Ankaragücü ve Gençlerbirliği, TSYD Ankara Kupası'nda Buluşuyor

Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 57. TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda 2 Ağustos'ta karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:49
Ankaragücü ve Gençlerbirliği, TSYD Ankara Kupası'nda Buluşuyor

Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 57. TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda Karşılaşacak

Trendyol 1. Lig takımları MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, 2 Ağustos Cuma günü Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası'nda mücadele edecek. TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan duyuruya göre, bu geleneksel turnuvada başkent derbisi Eryaman Stadı'nda gerçekleşecek.

Detaylar

Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak belirlendi. İlk olarak 1967 yılında düzenlenmeye başlanan ve bu yıl 57. kez gerçekleştirilen TSYD Ankara Şubesi Kupası'nın biletleri ise 26 Temmuz Cuma gününden itibaren Passolig platformu üzerinden satışa sunulacak.

Biletlerin hızlı bir şekilde tükenmesi bekleniyor, dolayısıyla taraftarların dikkatli olmaları öneriliyor.

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