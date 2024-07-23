Ankaragücü ve Gençlerbirliği, TSYD Ankara Kupası'nda Buluşuyor

Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 57. TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda Karşılaşacak

Trendyol 1. Lig takımları MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, 2 Ağustos Cuma günü Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası'nda mücadele edecek. TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan duyuruya göre, bu geleneksel turnuvada başkent derbisi Eryaman Stadı'nda gerçekleşecek.

Detaylar