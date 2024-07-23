Ankaragücü ve Gençlerbirliği, TSYD Ankara Kupası'nda Buluşuyor

Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 57. TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda Karşılaşacak
Trendyol 1. Lig takımları MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, 2 Ağustos Cuma günü Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası'nda mücadele edecek. TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan duyuruya göre, bu geleneksel turnuvada başkent derbisi Eryaman Stadı'nda gerçekleşecek.
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Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak belirlendi. İlk olarak 1967 yılında düzenlenmeye başlanan ve bu yıl 57. kez gerçekleştirilen TSYD Ankara Şubesi Kupası'nın biletleri ise 26 Temmuz Cuma gününden itibaren Passolig platformu üzerinden satışa sunulacak. Biletlerin hızlı bir şekilde tükenmesi bekleniyor, dolayısıyla taraftarların dikkatli olmaları öneriliyor.
Biletlerin hızlı bir şekilde tükenmesi bekleniyor, dolayısıyla taraftarların dikkatli olmaları öneriliyor.