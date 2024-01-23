Ankaragücü ve Rizespor'a PFDK'dan ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yayınlanan bir açıklamada Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'ne 112 bin TL tutarında Çaykur Rizespor'a da 400 bin TL tutarında bir para cezasının verildiği bildirildi.

Ankaragücü ve Rizespor'a PFDK'dan ceza yağdı
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) 23 Ocak 2024 tarih ile 45 sayılı toplantısının kararı açıklandı. TFF resmi internet sitesi üzerinden açıklanan kararlar şu şekilde:

"1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün, 16.01.2024 tarihinde gerçekleştirilen MKE ANKARAGÜCÜ ile ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçında taraftarların neden olmuş olduğu çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı söz konusu eylemin aynı sezonun içinde kupa kategorisinde ev sahibi olan kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile ceza almasına,

Aynı turnuvada MKE ANKARAGÜCÜ kulübüne ise sahada taraftarın sebep olduğu olay nedeniyle 112 bin TL para cezası kesilmesine,

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 16.01.2024'te gerçekleştirilen MKE ANKARAGÜCÜ–ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında turnuva sonrasında kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden apılan paylaşımda hakemler ve diğer turnuva yetkilileri hakkında yapılan yorumlar nedeniyle kulübe 400 bin TL para cezası kesilmesine,

Çaykur Rizespor A.Ş. Başkanı İbrahim Turgut, turnuva sonrasında kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden (X) yaptığı paylaşımda hakemler ve diğer turnuva yetkilileri hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle 400 bin TL para cezasına çarptırılmasına,

3- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Başkanı MURAT SANCAK’ın, 17.01.2024 günü gerçekleştirilen YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Ziraat Türkiye Kupası maçının sonunda akredite edilmediği T alanı içinde olmasından dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle ihtar cezasıyla cezalandırılmasına,

Aynı karşılaşmada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin antrenörlüğünü yaptığı METİN KORKMAZ'ın müsabaka sonrasında T alanında bulunması ve sertifika alamaması nedeniyle talimat ihlali nedeniyle FDT'den 46/1 kesinti yapılmıştır. "Madde hükümleri uyarınca uyarı cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir."

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