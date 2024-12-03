DOLAR
34,75 -0,05%
EURO
36,59 -0,31%
ALTIN
2.949,7 -0,03%
BITCOIN
3.292.561,5 0,89%

Antalya, Avrupa Kros Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Antalya, 39 ülkeden 608 sporcunun katılacağı Avrupa Kros Şampiyonası'na hazır. Parkur hazırlıkları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:24
Antalya, Avrupa Kros Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Antalya, Avrupa Kros Şampiyonası'nın 30'uncusuna 8 Aralık Pazar günü ev sahipliği yapacak.

Kepez Belediyesinden alınan bilgilere göre, SPAR Avrupa Kros Şampiyonası 2024 heyecanı, Antalya'nın Kepez ilçesindeki DokumaPark Parkuru'nda yaşanacak. Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu’nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenleyeceği organizasyona, 39 ülkeden 608 sporcunun katılımı bekleniyor.

Avrupa kıtasının en iyi uzun mesafe koşucularını bir araya getirecek olan bu şampiyona için Kepez Belediyesi, parkur zeminini düzenleyerek alanın peyzaj çalışmalarını tamamladı. Yarış alanının çevresine güvenlik bariyeri ve reklam panoları yerleştirildi, ayrıca organizasyon için çeşitli çadırlar kuruldu.

Avrupa Atletizm Birliği Kros Şampiyonası Koordinatörü Ede Rutkovski, organizasyon öncesindeki ziyaretinde Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile, yapılan hazırlıklardan duyduğu memnuniyeti paylaştı ve Antalya'daki Avrupa Kros Şampiyonası'na rekor katılım olacağını belirtti.

Başkan Kocagöz, DokumaPark’ta, dünyanın en güzel kros parkurlarından birini oluşturduklarını vurgulayarak, “Türkiye, ilk kez Avrupa Kros Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Bu şampiyonanın Antalya'da gerçekleşmesinden mutluluk duyuyoruz. Avrupa Kros Şampiyonası, Kepez'i bir spor şehri haline getirme hedefimize önemli katkı sağlayacaktır. Şampiyonanın ev sahipliğini sorunsuz ve başarılı bir şekilde, şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz, Türk misafirperverliğini de en iyi şekilde yaşatacağız.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Avrupa Kros Şampiyonası'nın 30'uncusuna Antalya ev sahipliği yapacak. Kentte 39 ülkeden 608...

Avrupa Kros Şampiyonası'nın 30'uncusuna Antalya ev sahipliği yapacak. Kentte 39 ülkeden 608 sporcunun katılımıyla düzenlenecek organizasyonla ilgili parkurdaki hazırlıklar tamamlandı.

Avrupa Kros Şampiyonası'nın 30'uncusuna Antalya ev sahipliği yapacak. Kentte 39 ülkeden 608...

Avrupa Kros Şampiyonası'nın 30'uncusuna Antalya ev sahipliği yapacak. Kentte 39 ülkeden 608 sporcunun katılımıyla düzenlenecek organizasyonla ilgili parkurdaki hazırlıklar tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor, Boluspor'u Geçerek Dördüncü Galibiyetini Aldı!
2
Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alagöz Holding Iğdır FK'yı Geçti
3
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
4
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI ile Karşılaşıyor
5
Ankara'da Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası İlk Gün Sonuçları
6
Trabzonspor Yönetimi Mazbatasını Aldı, Keskin Açıklamalar Geldi
7
MKE Ankaragücü'nde Saponara Kadro Dışı Bırakıldı

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı