Antalya, Avrupa Kros Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Antalya, Avrupa Kros Şampiyonası'nın 30'uncusuna 8 Aralık Pazar günü ev sahipliği yapacak.

Kepez Belediyesinden alınan bilgilere göre, SPAR Avrupa Kros Şampiyonası 2024 heyecanı, Antalya'nın Kepez ilçesindeki DokumaPark Parkuru'nda yaşanacak. Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu’nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenleyeceği organizasyona, 39 ülkeden 608 sporcunun katılımı bekleniyor.

Avrupa kıtasının en iyi uzun mesafe koşucularını bir araya getirecek olan bu şampiyona için Kepez Belediyesi, parkur zeminini düzenleyerek alanın peyzaj çalışmalarını tamamladı. Yarış alanının çevresine güvenlik bariyeri ve reklam panoları yerleştirildi, ayrıca organizasyon için çeşitli çadırlar kuruldu.

Avrupa Atletizm Birliği Kros Şampiyonası Koordinatörü Ede Rutkovski, organizasyon öncesindeki ziyaretinde Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile, yapılan hazırlıklardan duyduğu memnuniyeti paylaştı ve Antalya'daki Avrupa Kros Şampiyonası'na rekor katılım olacağını belirtti.

Başkan Kocagöz, DokumaPark’ta, dünyanın en güzel kros parkurlarından birini oluşturduklarını vurgulayarak, “Türkiye, ilk kez Avrupa Kros Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Bu şampiyonanın Antalya'da gerçekleşmesinden mutluluk duyuyoruz. Avrupa Kros Şampiyonası, Kepez'i bir spor şehri haline getirme hedefimize önemli katkı sağlayacaktır. Şampiyonanın ev sahipliğini sorunsuz ve başarılı bir şekilde, şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz, Türk misafirperverliğini de en iyi şekilde yaşatacağız.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Avrupa Kros Şampiyonası'nın 30'uncusuna Antalya ev sahipliği yapacak. Kentte 39 ülkeden 608 sporcunun katılımıyla düzenlenecek organizasyonla ilgili parkurdaki hazırlıklar tamamlandı.

Avrupa Kros Şampiyonası'nın 30'uncusuna Antalya ev sahipliği yapacak. Kentte 39 ülkeden 608 sporcunun katılımıyla düzenlenecek organizasyonla ilgili parkurdaki hazırlıklar tamamlandı.