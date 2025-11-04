Antalya Büyükşehir'ten Kız Çocuklarına Floor Curling Tanıtımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Pusula destek hibesiyle kız çocuklarını floor curling ile tanıştırdı. Beş ay sürecek eğitimler 8 noktada yapılacak, proje sonunda turnuva düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:26
Antalya Büyükşehir'ten Kız Çocuklarına Floor Curling Tanıtımı

Antalya Büyükşehir, kız çocuklarını floor curling ile tanıştırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kız Çocuklarına Destek Derneği tarafından açılan Pusula: Çocuklar için Sporla Katılım Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı ve Antalyalı çocukları floor curling ile ilk kez buluşturuyor.

Eğitimler Sedir Spor Kompleksi'nde başladı

Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Sedir Spor Kompleksi'nde floor curling eğitimleri başlatıldı. Hibe desteği ile spor ekipmanları temin edildi.

Projenin hedefleri ve kapsamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz, proje hibesiyle spor ekipmanlarını temin ettiklerini söyledi. Kocagöz, floor curling'in buz zeminde oynanan klasik curlingden farklı olarak düz zeminde özel taşlarla oynanan, hedef odaklı bir takım sporu olduğunu belirtti. Merve Kocagöz, "Projenin amacı kız çocuklarını farklı bir branşla tanıştırmak, takım ruhunu geliştirmek ve özgüvenlerini artırmak. Beş ay sürecek proje kapsamında, kırsal bölgeler dahil olmak üzere 8 farklı noktada etkinlikler düzenleyeceğiz. İlk etkinlik 100. Yıl Sedir Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Proje sonunda bir floor curling turnuvası düzenleneceğiz. Çeşitli etkinlikler ile 19 ilçemizdeki çocuklarımıza ulaşmayı planlıyoruz" dedi.

Katılımcıların görüşleri

Floor curling sporuna katılan çocuklardan Pelin Orhan farklı bir spor dalıyla tanıştıkları için mutlu olduğunu söyledi: "Curling’in normalde buz üzerinde oynandığını, sert zemin üzerinde oynanan versiyonunun ise floor curling olarak adlandırıldığını öğrendim".

Sporculardan Hatice Sultan Orhan ise "Mahallede genellikle yakar top, voleybol ve futbol gibi oyunlar oynuyorduk. Böyle bir sporun varlığından haberdar değildim. Floor curlingi ilk kez burada öğrendim" dedi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK DERNEĞİ TARAFINDAN AÇILAN "PUSULA: ÇOCUKLAR...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK DERNEĞİ TARAFINDAN AÇILAN "PUSULA: ÇOCUKLAR İÇİN SPORLA KATILIM DESTEK PROGRAMI" KAPSAMINDA HİBE ALMAYA HAK KAZANDI. PROJE KAPSAMINDA ANTALYALI ÇOCUKLAR "FLOOR CURLİNG" SPORUYLA TANIŞTI.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK DERNEĞİ TARAFINDAN AÇILAN "PUSULA: ÇOCUKLAR...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuk İnan: "Mücadeleyi Üstüne Çıkarmamız Gerekiyor" — Kocaelispor, Galatasaray Maçı Öncesi
2
Kayseri'de Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Başladı
3
Şampiyon Çağdaş Kaya, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı Ziyaret Etti
4
Kayseri Spor A.Ş., Cumhuriyet Kupası'nda 8 Madalya Kazandı
5
Ligue 1: Marsilya-PSG Maçı Kötü Hava Nedeniyle Ertelendi
6
Trendyol 1. Lig'de 32. Hafta Ayrıntıları: Kocaelispor Zirvede
7
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 Mağlup Ederek Şampiyonluk Yarışında Hata Yapmadı

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor