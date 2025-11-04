Antalya Büyükşehir'ten Kız Çocuklarına Floor Curling Tanıtımı

Antalya Büyükşehir, kız çocuklarını floor curling ile tanıştırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kız Çocuklarına Destek Derneği tarafından açılan Pusula: Çocuklar için Sporla Katılım Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı ve Antalyalı çocukları floor curling ile ilk kez buluşturuyor.

Eğitimler Sedir Spor Kompleksi'nde başladı

Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Sedir Spor Kompleksi'nde floor curling eğitimleri başlatıldı. Hibe desteği ile spor ekipmanları temin edildi.

Projenin hedefleri ve kapsamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz, proje hibesiyle spor ekipmanlarını temin ettiklerini söyledi. Kocagöz, floor curling'in buz zeminde oynanan klasik curlingden farklı olarak düz zeminde özel taşlarla oynanan, hedef odaklı bir takım sporu olduğunu belirtti. Merve Kocagöz, "Projenin amacı kız çocuklarını farklı bir branşla tanıştırmak, takım ruhunu geliştirmek ve özgüvenlerini artırmak. Beş ay sürecek proje kapsamında, kırsal bölgeler dahil olmak üzere 8 farklı noktada etkinlikler düzenleyeceğiz. İlk etkinlik 100. Yıl Sedir Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Proje sonunda bir floor curling turnuvası düzenleneceğiz. Çeşitli etkinlikler ile 19 ilçemizdeki çocuklarımıza ulaşmayı planlıyoruz" dedi.

Katılımcıların görüşleri

Floor curling sporuna katılan çocuklardan Pelin Orhan farklı bir spor dalıyla tanıştıkları için mutlu olduğunu söyledi: "Curling’in normalde buz üzerinde oynandığını, sert zemin üzerinde oynanan versiyonunun ise floor curling olarak adlandırıldığını öğrendim".

Sporculardan Hatice Sultan Orhan ise "Mahallede genellikle yakar top, voleybol ve futbol gibi oyunlar oynuyorduk. Böyle bir sporun varlığından haberdar değildim. Floor curlingi ilk kez burada öğrendim" dedi.

