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Antalya'da Avrupa Kros Şampiyonası İçin Rekor Katılım Bekleniyor

Antalya'da gerçekleşecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda 40'tan fazla ülke ve 600'ü aşkın sporcu katılacak.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:23
Antalya'da Avrupa Kros Şampiyonası İçin Rekor Katılım Bekleniyor

Avrupa Kros Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Antalya'da yarın başlayacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda rekor katılım beklediklerini açıkladı.

Şampiyona, Antalya'nın Kepez ilçesindeki DokumaPark Parkuru'nda düzenlenecek. Türkiye, Avrupa Atletizm Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kepez Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek organizasyonda, yaklaşık 40 ülke ve 600'ü aşkın sporcu madalya mücadelesi verecek.

Kros Şampiyonasına Canlı Yayın

Avrupa'nın en iyi uzun mesafe koşucularını bir araya getirecek olan şampiyona, 25 ülkede canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye'nin Madalya Başarısı

Türkiye, kros branşında başarılı ülkeler arasında yer alıyor. Yasemin Can, büyük kadınlar kategorisinde dört altın madalya ile Türk atletizm tarihinde en çok madalya kazanan kadın atlet konumundayken; Ali Kaya, büyük erkeklerde iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalyayla öne çıkmaktadır. Türkiye, şimdiye kadar 22 altın, 11 gümüş ve 15 bronz madalya kazanarak, Avrupa madalya sıralamasında Britanya, Fransa ve İspanya'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Yedi Yarış ve Büyük Heyecan

Ahmet Karadağ, şampiyonada yedi yarışın gerçekleştirileceğini belirtti. 20 yaş altı erkek ve kadınlar, 23 yaş altı kategorileri, büyük erkekler ve kadınlar ile karışık takım bayrak yarışı heyecanının yaşanacağı bu etkinlikte, 2017'den bu yana katılım gösteren 37 ülke sayısının Antalya'da 40'ın üzerine çıkmasını bekliyoruz.

Kendilerinin katıldıkları en yoğun organizasyon olan 2017 Avrupa Şampiyonası'ndaki 561 atlet katılım sayısını geride bırakmayı hedeflediklerini vurgulayan Karadağ, dikkat çeken sporcular arasında İtalyan Nadia Battocletti ve Norveçli olimpiyat şampiyonu Jacob Ingebrigtsen gibi isimlerin olduğunu belirtti. Şampiyonada, Paris 2024 Olimpiyatları için 25 ila 30 arası atletin de yer alması bekleniyor.

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