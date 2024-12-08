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Antalya'da Avrupa Kros Şampiyonası Sonuçlandı: Türkiye İki Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası sona erdi; Türkiye, iki madalya ile başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 18:38
Antalya'da Avrupa Kros Şampiyonası Sonuçlandı: Türkiye İki Madalya Kazandı

Antalya'da Avrupa Kros Şampiyonası Tamamlandı

Antalya'da gerçekleştirilen Avrupa Kros Şampiyonası, madalya ve ödül töreni ile sona erdi. Türkiye, organizasyonda 23 yaş altı kadınlar kategorisinde takım halinde ikincilik kazanırken, büyük kadınlar kategorisinde milli sporcu Yasemin Can üçüncü olarak dikkat çekti.

Başarılı Organizasyon ve Yarışma Detayları

Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyon, DokumaPark Kros Parkuru'nda yapıldı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu şampiyonada sporcular, 20 yaş altı kadın ve erkekler kategorisinde 4.5 kilometre, 23 yaş altı kadın ve erkekler kategorisinde 6 kilometre, büyük kadınlar ve erkekler kategorisinde 7.5 kilometre ile 4x1.5 kilometre karışık bayrak yarışmasında kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'nin Başarısı ve Federasyonun Açıklamaları

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyonu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Karadağ, organizasyonda olimpiyat şampiyonları ve dünya rekoru sahibi sporcuların yarıştığını dile getirerek, yarışmanın seyir zevkinin yüksek olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk sporcuların önceki yıllara göre daha iyi performans sergilediklerinin altını çizen Karadağ, takım olarak kupa kazanmanın büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Karadağ, Büyük kadınlar kategorisinde üçüncülük elde eden Yasemin Can'ı ve 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımını tebrik ederek, gelecekte daha büyük başarılar elde edileceğini umduğunu belirtti.

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